Şi-au imaginat că vor petrece Revelionul pe plajele aurii din Zanzibar, dar au rămas cu gustul amar al unei înşelătorii de mii de euro. 35 de persoane şi-au luat sejurul multvisat prin agenţia unei fotografe cunoscute. Totul inspira încredere: pe pagina ei de Instagram, promova spectaculos excursii exotice, în jurul lumii.

"Am găsit această vacanţă prin promovare pe reţelele de socializare. Era un site bine foarte bine pus la punct, cu excursii din trecut", a spus Ionela Giolgău, păgubită.

Agenţia avea oferte irezistibile. De la 2.000 de euro de persoană până la 7.500 de euro pentru o familie. Preţul includea zborul, cazarea, o zi de safari şi excursii organizate. Cine plătea sejurul mai devreme, primea un discount substanţial.

"Am semnat un contract cu firma din Satu Mare și am plătit un avans. Noi eram o familie formată din 4 membri. Mi s-a cerut achitarea mai devreme şi am mai primit un discount, suma finală a fost 6.500 de euro pentru toată familia", a povestit Ionela Giolgău, păgubită.

Cu doar câteva zile înainte de plecare, tonul discuţiilor de pe WhatsApp s-a schimbat

"Trebuia să plecăm pe 27 decembrie. Noi am făcut plata excursiei în două tranşe. Ne-a promis că ne va trimite actul adiţional, cu clauză pe acest aspect, nu s-a întâmplat acest lucru. Noi tot am insistat să primim rezervările, ni s-a spus că nu se poate pentru că este o rezervare de grup. Iar boarding pass-urile le vom primi cu 48 de ore înainte de plecare. Pe 26 i-am scris dimineaţă la ora 9:00. Nu am primit niciun răspuns, i-am scris şi la ora 14:00, nu ne-a răspuns şi la ora 17:00 mi-a trimis un mesaj şi ne-a spus că din păcate plecarea se amână pe 30 decembrie", a spus Elena, păgubită.

OANA TARŢA: "Salut! Eu am o problemă medicală şi trebuia să fiu operată de urgenţă şi trebuie să fac un tratament de 3 zile. Am schimbat biletele. Sunt la spital şi nu pot să vorbesc".

PĂGUBITĂ: Deja povestea este cusută cu aţa albă, îţi baţi joc de noi! Te rog să răspunzi la telefon!

Deja povestea este cusută cu aţa albă, îţi baţi joc de noi! Te rog să răspunzi la telefon! OANA TARŢA: Din păcate lucrurile au luat o întorsătură urâtă. Unii dintre voi m-au dat în judecată, alţii nu mai vin. Aşa că nu am cum să fac faţă la aşa ceva şi anulez excursia.

În realitate, vacanţa de Revelion în Zanzibar era o iluzie

La hotelul la care li s-a spus că vor fi cazaţi nu era nicio rezervare pe numele lor. "Au sunat la hotelul unde care se spunea că au rezervare, nu exista nicio rezervare, nu exista absolut nimic. Am făcut sesizare şi la ANPC, la poliţie, la noi aici", a spus Elena.

Culmea tupeului, fotografa a continuat să escrocheze clienţii creduli şi să promoveze excursii de Sfântul Valentin şi de Paşti. După ce păgubiţii au făcut plângeri la poliţie şi la ANPC, site-ul agenţiei a fost închis, iar organizatoarea nu mai răspunde la telefon.

Autorităţile spun că pentru a evita astfel de țepe este esențial să verificați cu atenție istoricul agențiilor de turism, să solicitați recenzii și să evitați plățile integrale în avans.

