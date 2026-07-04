Rică Răducanu, fostul mare fotbalist, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut pe scări. Incidentul s-a petrecut pe litoral, unde acesta își petrece aproape în fiecare an sezonul estival și administrează o afacere, potrivit News.ro.

Momente dificile pentru Rică Răducanu. Legenda Rapidului, în spital cu două coaste rupte şi umărul dislocat - Hepta

Fostul mare portar este internat la Spitalul Municipal din Mangalia. În urma căzăturii, Răducanu are două coaste fracturate şi umărul dislocat. În plus, el s-a lovit la cap. Din cauza traumatismelor suferite, are şi probleme de respiraţie şi se află sub supravegherea medicilor.

De pe patul de spital, Rică Răducanu a oferit o scurtă reacţie pentru GOLAZO.ro, mărturisind că starea sa nu este una bună.

"Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Şi la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie", a declarat Rică Răducanu.

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Rică Răducanu este un jucător de legendă al FC Rapid, pentru care a jucat în perioada 1965-1975. El a jucat pentru naţionala României în perioada 1967-1978. Cu Rapid a câştigat Divizia A în 1967 şi Cupa României în 1972 şi 1975.