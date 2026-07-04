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Momente dificile pentru Rică Răducanu. Legenda Rapidului, în spital cu două coaste rupte şi umărul dislocat

Momente dificile pentru Rică Răducanu. Legenda Rapidului, în spital cu două coaste rupte şi umărul dislocat - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.07.2026, 14:46 | Modificat la 04.07.2026, 14:58

Rică Răducanu, fostul mare fotbalist, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut pe scări. Incidentul s-a petrecut pe litoral, unde acesta își petrece aproape în fiecare an sezonul estival și administrează o afacere, potrivit News.ro.

Fostul mare portar este internat la Spitalul Municipal din Mangalia. În urma căzăturii, Răducanu are două coaste fracturate şi umărul dislocat. În plus, el s-a lovit la cap. Din cauza traumatismelor suferite, are şi probleme de respiraţie şi se află sub supravegherea medicilor.

De pe patul de spital, Rică Răducanu a oferit o scurtă reacţie pentru GOLAZO.ro, mărturisind că starea sa nu este una bună.

"Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Şi la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie", a declarat Rică Răducanu.

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Rică Răducanu este un jucător de legendă al FC Rapid, pentru care a jucat în perioada 1965-1975. El a jucat pentru naţionala României în perioada 1967-1978. Cu Rapid a câştigat Divizia A în 1967 şi Cupa României în 1972 şi 1975.

Redactia Observator
Redactia Observator
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