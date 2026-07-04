Furtunile au lăsat sute de mașini fără numere de înmatriculare. Ce trebuie să faci ca să nu fii amendat

Apa s-a dus, problemele au rămas. După ploile torenţiale care au inundat cartiere întregi în Bucureşti, zeci de şoferi au descoperit că forţa apei le-a smuls plăcuţele de înmatriculare de pe maşini.

Zilele trecute, cel puțin în București, și sunt sigur că nu numai, a fost un adevărat fenomen pe toate arterele principale, pe toate bulevardele mari, găseai sprijinite de câte o bancă, de câte un pom, foarte multe numere de înmatriculare pierdute, asta în urma acelei ploi foarte puternice.

În ceea ce îi privește pe șoferii care nu au reușit totuși să-și recupereze numerele de înmatriculare respective, deși s-a făcut o mobilizare, excepțională am putea spune, pe grupurile de trafic pe internet, acolo unde toți șoferii au început să le pozeze, să facă liste cu ele și cu locurile în care se află.

Ei bine, șoferii care nu au reușit să-și găsească numerele, trebuie să ajungă cât mai curând la Direcția Permise pentru a-și ridica un nou număr de înmatriculare.

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Vorbim de o procedură simplă, care are costuri relativ mici, trebuie plătită contravaloarea acelei plăcuțe de înmatriculare, 20-30 de lei.

Dar cei ce totuși nu fac acest lucru și speră că poate, poate, pot să mai amâne acel moment, sau înlocuiesc numărul de înmatriculare clasic cu o plăcuță de carton sau cu o hârtie riscă amenzii destul de mari. Amenzile încep de la 600 de lei și se duc până la aproape 2000 de lei.

Așadar, recomandarea polițiștilor în acest final de săptămână este să se adreseze Direcției Permise și să-și scoată noile numere de înmatriculare.