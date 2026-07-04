Scene de groază într-o locuință din Arad: tânără violată și sechestrată, doi copii au asistat la tot

În Arad, o tânără de 19 ani a fost violată, sechestrată şi rănită de patru bărbaţi. Totul s-a întâmplat în prezenţa a doi adolescenţi, care au asistat la scenele teribile. Agresorii au fost arestaţi preventiv.

Totul s-ar fi petrecut în noaptea de 1 spre 2 iulie într-o locuință din localitatea Pilu, din județul Arad. Vorbim de o tânără de 19 ani care a fost agresată după ce a refuzat să întrețină relații sexuale cu bărbații care se aflau în imobil și, potrivit anchetatorilor, cei cinci inculpați au vârste între 17 și 44 de ani.

Au lovit-o cu pumnii, cu picioarele și cu curele de piele, iar apoi au obligat-o în repetate rânduri să întrețină relații sexuale, iar apoi, spun procurorii, a fost legată de mâini și de picioare cu un cablu și imobilizată alte câteva ore, perioadă în care a continuat să fie bătută.

Medicii legiști au stabilit că are leziuni care necesită chiar și 16 zile de îngrijiri medicale. Scenele s-ar fi pătrecute în prezența a doi copii. Au 13 și 15 ani și sunt copiii unuia dintre agresori și, totodată, frații altuia.

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Au fost preluați între timp de DGASPC Arad. Cei cinci suspecți au vârstele de 17, 18, 20 și 44 de ani. Oamenii au fost arestați pentru viol, lipsire de libertate în mod ilegal, loviri și alte violențe, precum și corupere sexuală a minorilor.