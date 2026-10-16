Patru persoane au fost ucise și două rănite într-un atac armat care a avut loc joi la o şcoală primară din statul american Oregon. Suspectul, în vârstă de 16 ani, a fost împuşcat mortal de un trecător.

3 copii și un profesor, uciși într-o școală din SUA. Atacatorul în vârstă de 16 ani, împușcat de un trecător - Capură X

Împușcăturile de la Școala Elementară Silver Rail au început în jurul orei 13:00, când poliția a fost chemată de cineva care a spus că s-au tras focuri de armă asupra mașina lor, potrivit BBC.

Imediat după aceea, poliția a început să primească apeluri de urgență care raportau că suspectul, despre care poliția spune că era un băiat de 16 ani, intrase în școală.

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Un martor a văzut cum începe să se desfășoare împușcăturile, l-a urmărit pe atacator în școală și l-a împușcat mortal, a declarat poliția.

Trei minute mai târziu, ofițerii au sosit la fața locului. Au confirmat că atacatorul fusese ucis și apoi au percheziționat școala.

Printre victime s-au numărat trei copii cu vârste de 5, 8 și 11 ani și un profesor, a declarat șeful poliției din Bend, Mike Krantz. Un copil în vârstă de șapte ani și un profesor în vârstă de 54 de ani au fost duși la un spital local cu "răni grave", a spus el.

Școlile din orașul Bend au fost închise vineri, oficialii spunând că comunitatea are nevoie de un moment de vindecare.

"Suntem şocaţi şi îndureraţi de această tragedie fără sens. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiilor şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă. Niciun cuvânt nu poate exprima pe deplin durerea pe care o simte comunitatea noastră”, a declarat Steven Cook, directorul şcolilor din Bend-La Pine, într-un comunicat.

Anul trecut au avut loc 235 de incidente cu împuşcături în şcolile din învăţământul preuniversitar (K-12) din SUA, potrivit datelor din baza de date "K-12 School Shooting Database". În acest an, până în prezent, s-au înregistrat cel puţin 149 de astfel de incidente, inclusiv cel din Bend, Oregon. Deşi numărul acestora rămâne mai mare decât cel din perioada pre-pandemică, incidentele cu împuşcături în şcoli par să fie în scădere faţă de nivelul maxim atins în 2023.