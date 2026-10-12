Galerie foto Un elev de 14 ani a deschis focul în faţa unei şcoli din Franţa. Directorul şi o profesoară au fost răniţi
Directorul și o profesoară de la un colegiu din Aubagne, sud-estul Franței, au fost împușcaţi luni dimineață în fața şcolii, relatează Le Figaro. Un elev de 14 ani, aflat în ultimul an de gimnaziu, a fost reținut la scurt timp după incident.
Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în fața colegiului Joseph Lakanal din Aubagne, oraș situat în sud-estul Franței, la aproximativ 15 kilometri de Marsilia, în departamentul Bouches-du-Rhône.
Directorul unei şcoli şi o profesoară, răniţi cu o pușcă de vânătoare
Un elev de 14 ani a tras de 4-5 ori cu o pușcă de vânătoare de calibru 12, relatează Le Figaro, citând o sursă din poliție.
Au fost răniți directorul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, și o profesoară de 37 de ani. Ambii se aflau în fața şcolii.
Cei doi au primit îngrijiri medicale iar viețile lor nu se află în pericol. La scurt timp după atac, un adolescent de 14 ani a fost reținut.
Elevii şcolii nu au fost implicaţi în protestele liceenilor
Băiatul învață la şcoala respectivă, unde se află în ultimul an de gimnaziu, clasa a IX-a în sistemul francez.
Ministrul francez de Interne și ministrul Educației urmează să se deplaseze la fața locului în această după-amiază.
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Nu se cunoaşte motivul atacului şi nici dacă are vreo legătură cu protestele declanşate de liceenii francezi la nivel naţional.
Elevii respectivei şcoli nu au fost implicaţi în aşa-numita "blocadă asupra liceelor", potrivit informațiilor publicate de Le Parisien.