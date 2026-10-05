Tragedie provocată de o dispută pentru un loc de parcare. O fetiţă de 12 ani care se afla într-un parc a murit împuşcată, după ce doi indivizi s-au luat la ceartă şi au scos armele.

Incidentul a avut loc în Baltimore, Statele Unite ale Americii. Gloanţele trase de cei doi bărbaţi au rănit mortal copila care se afla într-o zonă de agrement din apropierea parcării şi unde mai mulţi copii jucau fotbal american.

Polițiștii au găsit la fața locului și o femeie împușcată, iar doi bărbați s-au prezentat ulterior la spitalele din zonă cu răni despre care anchetatorii cred că au legătură cu incidentul.

Cei doi indivizi care au tras focurile de armă au dispărut şi sunt acum căutaţi de poliţie.

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