Alegeri în Rusia 2024. Mii de ruși au participat la protestul "Prânz împotriva lui Putin", formând cozi în faţa secţiilor. În Ucraina ocupată s-a votat sub supravegherea soldaţilor înarmaţi

În estul îndepărtat al Rusiei, în Vladivostok, Novosibirsk, Omsk, Irkuţk şi alte oraşe siberiene, oamenii au luat parte la "Prânz împotriva lui Putin" la ora prânzului, a relatat echipa lui Navalnîi într-un live transmis pe YouTube.

Totodată, mii de oameni au stat la coadă la o secţie de votare din Ekaterinburg în Munţii Urali. Alţi oponenţi ai lui Putin, cum ar fi omul de afaceri rus exilat Mihail Hodorkovski, care locuieşte în Regatul Unit, a făcut apel la oameni să nu le fie frică şi să ia parte la această campanie.

În Novosibirsk, autoritățile au numit mitingul o "acțiune provocatoare" și au luat măsuri de securitate sporite. S-au format cozi de câteva sute de metri în Moscova și Sankt Petersburg, dar și secțiile din străinate situate la ambasadele Rusiei. Până la mijlocul zilei, peste 60 de persoane au fost reținute în Rusia, unele dintre ele fiind eliberate după scurt timp. Alegerile prezidențiale s-au ținut și părțile ocupate în cele patru regiuni ucrainene: Zaporojie, Herson, Donețk și Lugansk. Localnici de aici s-au plâns că colaboratori pro-ruși au mers cu urne din casă în casă, însoțiți de soldați înarmați.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Presa internaționala a scris pe larg despre situația de aici. "În Ucraina ocupată Putin este votat forțat sub amenințarea armei", scrie Washington Post. "În Ucraina ocupată, oamenii sunt încurajați să voteze de către bărbați înarmați" relatează BBC. "În Ucraina ocupată, se votează pentru Putin sub supravegherea soldaților înarmați" a concluzionat și The New York Times.

În Rusia, ultimele secţii de votare din exclava Kaliningrad de la Marea Baltică s-au deschis duminică dimineaţa. Se aşteaptă ca primele rezultate ale alegerilor să fie date publicităţii după închiderea ultimelor secţii de vot din Kaliningrad, în jurul orei locale 19:00.

Ruşii care au fugit de război, vot masiv împotriva lui Putin

Numai în faţa ambasadei Rusiei din Erevan, la ora 12:00, s-au adunat peste 2.500 de persoane, potrivit unei numărători realizate chiar de participanţi şi citate de mass-media independentă Sota.

Printre aceşti alegători s-au numărat şi ruşi cu domiciliul în Georgia, care au călătorit în Armenia vecină cu intenţia de a-şi exercita dreptul de vot din cauza imposibilităţii de a face acest lucru la Tbilisi, care nu are relaţii diplomatice cu Moscova. "Să călătoresc de la Tbilisi la Erevan este datoria mea morală. Voi anula buletinul de vot şi voi scrie 'Pace' în toate căsuţele", a declarat Aleksandr Korovaiski, fost consilier municipal, citat de presa georgiană, scrie Agerpres.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit canalelor azere de Telegram, duminică s-a format o coadă lungă de alegători ruşi la Baku, care au mers la ambasada lor din această ţară din Caucaz. O activitate neobişnuită a alegătorilor a fost înregistrată şi în legaţiile ruse din două republici din Asia Centrală, Kazahstan şi Kîrgîzstan.

După cum a putut constata EFE, numărul alegătorilor a crescut de mai multe ori la Moscova, la prânz, la ora locală 09:00, oră stabilită de opoziţie pentru ca susţinătorii opoziţiei să meargă la secţiile de vot pentru a-şi arăta respingerea faţă de preşedintele rus, Vladimir Putin, care caută să obţină un al cincilea mandat de şef al statului.

Alegeri în Rusia 2024. Prezenţa la vot depăşeşte 74%

Rata de participare la alegerile prezidenţiale din Rusia a depăşit 74%, când mai sunt câteva ore până la închiderea ultimelor secţii de vot, a informat duminica aceasta Comisia Electorală Centrală (CEC) a Rusiei.

Până la 14:15, ora Moscovei, participarea a fost de 74,09% din populaţia cu drept de vot, estimată la 112 milioane de cetăţeni, potrivit datelor CEC. Prezenţa la vot este mai mare decât cea înregistrată la alegerile din 2018, când participarea a fost de 67,5%. Aceste date includ votul electronic de la distanţă, care a fost de 6,89%, şi votul în persoană la secţiile de votare, care a reprezentat 66,35% din populaţia cu drept de vot.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Secţiile de votare sunt deschise până la ora locală 20:00 în toată ţara, care are unsprezece fusuri orare, iar în momentul în care centrele de votare îşi închid porţile şi în exclava Kaliningrad, cel mai vestic punct al Rusiei, la ora 18:00, vor fi date publicităţii şi primele exit poll-uri.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi cumpărat vreodată produse la limita expirării, doar pentru că aveau preţul redus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰