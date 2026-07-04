Statele Unite ale Americii împlinesc astăzi... un sfert de mileniu. Ceremonii fastuoase sunt așteptate peste Ocean în acest weekend, iar startul a fost dat de președintele Donald Trump, la Muntele Rushmore. Au trecut 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, așa că americanii vor îngropa o capsulă a timpului în care au pus obiecte emblematice pentru Statele Unite, de la telefoane la sticle de băuturi răcoritoare.

"Toți oamenii sunt creați egali" este una dintre cele mai faimoase afirmații din istoria lumii și ideea de bază a Declarației de Independență a Statelor Unite. 250 de ani de istorie și idealuri care au clădit cea mai puternică națiune din lume. Festivitățile de la Muntele Rushmore au fost deschise de însuși președintele Donald Trump, sosit la monument la bordul noului Air Force One, donat de Qatar.

"Marcăm 250 de ani de glorioasă independență și 250 de ani de maiestuoasă libertate americană. În toate cronicile veacurilor, niciodată până acum vreo națiune nu a sărbătorit un triumf atât de magnific ca acesta", spunea președintele american Donald Trump.

Cum sărbătoresc americanii 250 de ani de independență

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Pe americani îi așteaptă un weekend plin: o amplă expoziție de stat, un show cu aeronave de luptă și mai multe concerte. Dacă nu le va anula valul de caniculă, cu temperaturi ce ating 38 de grade Celsius.

La Philadelphia, locul unde s-a semnat actul fondator, în 1776, a fost îngropată o capsulă a timpului din oțel. În interiorul ei sunt obiecte-simbol ale culturii pop: o sticlă de băutură răcoritoare, un smartphone de ultimă generație, eseuri, broșuri, poezii. Mesajul către viitor va fi dezgropat abia în 2276, la aniversarea a jumătate de mileniu.