"A bătut-o până a rupt-o". Calvarul tinerei din Arad, sechestrată şi violată în casa unchiului vitreg

Caz cutremurător în Arad. O tânără de 19 ani, care şi-a căutat refugiu la fratele tatălui vitreg când nu s-a mai înţeles cu cel care trebuia să aibă grijă de ea, a ajuns să fie victima unor orori de neimaginat. Fata a fost violată, sechestrată şi chinuită ore în şir atât de unchiul său viitreg şi de doi copii ai acestuia, cât şi de propriul iubit. Scenele şocante au avut loc în prezenţa altor doi verişori vitregi de-ai fetei, doi minori de 13 şi 15 ani. Medicii spun că victima are nevoie de cel puţin două săptămâni de îngrijiri medicale. Agresorii au fost arestaţi preventiv şi sunt cercetaţi pentru viol, lipsire de libertate şi violenţe.

Calvarul fetei s-a petrecut într-o casă de la marginea localităţii arădene Pilu. Venise acolo în speranţa că va fi găzduită de rudele tatălui său vitreg, cu care nu se mai înţelegea.

"Fata se mutase de scurt timp în casa unchiului vitreg, care a devenit casa ororilor. Ore întregi a fost batjocorită de bărbat şi de doi dintre fii săi. Alţi doi copii ai acestuia, de 13 şi 15 ani, au asistat. Agresor i-a fost fetei şi chiar iubitul ei, care venise aici. Umilinţa tinerei a fost filmată, iar imaginile distribuite în sat" a explicat reporterul Observator Iulia Pop.

Agresorii au vârste cuprinse între 17 şi 44 de ani

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Agresorii au vârste cuprinse între 17 şi 44 de ani. În noaptea de groază, cu toţii băuseră.

"A legat-o şi s-a culcat cu ea forţat. A bătut-o până a rupt-o" explică o localnică.

"Au făcut chef acolo şi au bătut-o şi s-au ajuns la chesţile alea. Aşa ceva... Foarte urât din partea lor" spun localnicii.

Abia de dimineaţă, fata a reuşit să scape din casa groazei şi a cerut ajutor. Când a văzut în ce stare este, un alt unchi vitreg de-al fetei a sunat imediat la poliţie.

"Când o vâd nu am mai avut grai. Am auzit că au legat-o de mâini, de picioare, au bătut-o, […] Se vede şi pe filmări ce au făcut cu ea, au legat-o cu cureaua de gât. […] Sunt şi nepoţii mei, îi ador, dar aşa ceva e de neiertat. Asta e ceva grav. Toţi erau beţi. De la tata, la copii, toţi erau beţi" spune unchiul vitreg al fetei.

Şocată de cele întâmplate e şi mama unchiului vitreg al fetei, principalul călău.

Reporter: Au asistat copiii de 13, 15 ani.

Bunica: Ştiu, doamnă. Şi eu sunt mamă a 8 copii şi ce au făcut nu a făcut bine. Am văzut-o. Ceva de nespus.

Victima va avea nevoie de minim două săptămâni de îngrijiri medicale

"Pe fir, în acest caz, a intrat şi direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad, care i-a preluat pe cei doi băieţi de 13 şi 15 ani. Şi victima este în grija statului, într-un centru specializat unde primeşte consiliere psihologică" explică reporterul Observator Iulia Pop.

Medicii legişti spun că tânăra are nevoie de cel puţin două săptămâni de îngrijiri medicale pentru rănile sale. Între timp, cei patru agresori au fost arestaţi preventiv şi sunt cercetaţi acum pentru viol, lipsire de libertate, violenţe şi coruperea sexuală a minorilor.