SUA sărbătoreşte 250 de ani de independență. Ceremonii fastuoase sunt aşteptate peste Ocean

Statele Unite ale Americii marchează astăzi 250 de ani de existență. Ceremonii fastuoase sunt așteptate peste Ocean în acest weekend. Programul zilei de 4 iulie include și o amplă expoziție de stat, dedicată regiunilor Statelor Unite, închisă însă temporar din cauza caniculei extreme.

Sunt așteptate, de asemenea, un spectacol aviatic cu avioane de luptă, concerte live și inaugurarea unei biblioteci prezidențiale. În urmă cu câteva ore, președintele Donald Trump a ajuns în Dakota de Sud, unde va asista la spectacolul de artificii planificat la Muntele Rushmore.

Noul Air Force One a zburat în jurul emblematicului monument sculptat în stâncă dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite.

"Marcăm 250 de ani de glorioasă independență și 250 de ani de maiestuoasă libertate americană. În toate cronicile veacurilor, niciodată până acum vreo națiune nu a sărbătorit un triumf atât de magnific ca acesta. La 250 de ani, America este cea mai veche republică de pe Pământ", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.