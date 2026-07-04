S-a terminat cu zvonurile! Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta, pentru care s-a muncit la foc continuu, în mare secret, în ultimele zile, a avut loc în arena Madison Square Garden din New York, iar ceremonia a fost oficiată de comediantul Adam Sandler. Peste o mie de vedete din showbiz au fost acolo. Tot Manhattanul a celebrat evenimentul.

Madison Square Garden, arena în care s-au scris cele mai importante pagini din istoria muzicii, s-a transformat, pentru nunta lui Taylor Swift, într-un veritabil castel al luxului.

Cei peste o mie de invitați au sosit la bordul unor SUV-uri de lux, cu geamuri fumurii. În așteptarea celebrilor miri, fanii au cântat piesele pentru care Taylor a fost premiată cu Grammy-uri.

"E emoționant. Vreau doar să-i felicit. Mi-aș dori să fiu acolo. I-am ascultat piesele toată ziua, ieri la fel", a spus o fană.

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Ceremonia, oficiată de Adam Sandler

Dakota Johnson a fost fotografiată în timp ce ieșea din hotelul Ritz-Carlton. La fel și prietena din copilărie a lui Taylor Swift, Abigail Anderson. Lista celor o mie de staruri de la Hollywood a fost plină de nume unul și unul. N-au lipsit Benson Boone, Ariana Grande, Ed Sheeran, Jennifer Lopez sau actorul Hugh Grant. Și, bineînțeles, nici Selena Gomez.

Ceremonia a fost oficiată de actorul Adam Sandler. Ținutele celor doi miri au fost realizate de Christian Dior Haute Couture. Pantofii au fost creați la comandă de Christian Louboutin, în timp ce mireasa și-a asortat rochia cu bijuterii de lux Cartier.

Seara a venit și confirmarea așteptată de o lume întreagă – mesajul „Proaspăt căsătoriți” a fost afișat în fața Madison Square Garden.