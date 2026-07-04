S-a pus punct zvonurilor. Taylor Swift şi sportivul Travis Kelce s-au căsătorit. Nunta, pentru care s-a muncit la foc continuu în mare secret în ultimele zile, a avut loc în arena Madison Square Garden din New York, iar cel care a oficiat ceremonia a fost comendiatul Adam Sandler. Evenimentul aşteptat de fanii artistei din întreaga lume este tratat deja ca nunta secolului. Şi nu-i de mirare. Peste 1.000 de vedete din showbiz au fost prezente şi tot Manhattanul a celebrat marele moment alături de staruri.

O constelaţie de vedete. Asta s-a văzut pe străzile din jurul Madison Sqaure Garden, unde VIP-urile de top au ajuns în SUV-uri cu geamuri fumurii, pentru nunta cuplului momentului - Taylor Swift şi Travis Kelce. Dakota Johnson a fost fotografiată în timp ce ieşea din hotelul Ritz-Carlton. La fel ca cea mai bună prietenă din copilărie a lui Taylor Swift, Abigail Anderson. De la nunta celor doi nu lipsesc nici vedete din fotbalul american - Matthew Stafford e doar unul dintre invitaţii din partea mirelui.

Taylor Swift cântă la propria nuntă

Lista celor o mie de staruri de la Hollywood e completată de nume sonore: Benson Boone, Ariana Grande, Ed Sheeran, Jennifer Lopez şi actorul Hugh Grant. Şi, bineînţeles, Selena Gomez. Inclusiv fanii superstarului american au fost prezenţi. Dar nu pe lista exclusivistă. Sute de swifties au celebrat marele moment de pe trotuarul din faţa arenei şi au cântat în cor una dintre cele mai popular melodii ale artistei, Love Story, potrivită pentru ziua cea mare.

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Seara a venit şi confirmarea aşteptată de o lume întreagă - mesajul "Just Married", afişat în faţa Maddison Square Garden, în care au fost alăturate şi iniţialele celor doi. Ceremonia specială ar fi fost oficiată de actorul Adam Sandler. Apropiaţi ai celor doi au confirmat că Taylor a spus "da" într-o rochie semnată Dior. Un moment special a fost observat şi la impunătoarea Empire State Building. Clădirea a strălucit în... acel ceva albastru dedicat miresei. Iar newyorkezii care au avut drum cu metroul au putut admira bannere dedicate cuplului, cu numerele lor norocoase - 13 şi 87.

În meniul special al serii se regăsesc, printre altele, brânzeturi rafinate, carne de homar şi o varietate de vinuri. Presa americană scrie că muzica e asigurată de Stevie Nicks, dar şi de mireasa Taylor Swift.