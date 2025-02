Ar putea avea moldovenii o nouă Maia Sandu? Veronica Dragalin, şefa Procuraturii Anticorupție din R. Moldova, în război deschis cu autoritățile de la Chișinău

Tensiunile dintre Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, și autoritățile statului s-au accentuat în ultima perioadă, după ce aceasta a criticat în mod deschis modul în care guvernarea gestionează lupta împotriva corupției, conform unui articol publicat de news.ro. Declarațiile sale din cadrul emisiunii ”Cutia Neagră PLUS” de la TV8 din 2 februarie au generat un val de reacții și au ridicat semne de întrebare privind viitorul său profesional, dar și politic.

Un nou scandal zguduie scena politică de la Chișinău

Cu o activitate profesională aplaudată de unii şi contestată de alţii, Veronica Dragalin a susţinut public faptul că, din punctul ei de vedere, decizia de fuziune a Parchetului Anticorupţie cu Parchetul pentru Cauze Sociale (PCCOCS), parte a reformei parchetelor anunţată de Ministerul Justiţiei, a avut ca scop principal demisia sa din funcţie. Acest lucru survine unor nepotriviri de abordare în cazurile de corupţie anchetate de actuala şefă a Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova.

În acest caz, candidatura Veronicăi Dragalin în sistemul de justiţie nu va mai fi fiabilă, întrucât aceasta nu corespunde criteriului de experienţă, anume un minim de 10 ani de experienţă în sistem, potrivit legislaţiei moldoveneşti. Mai mult, şefa anticorupţie nu va putea reveni nici la cariera ei din SUA, pe care a avut-o înainte de a veni în Moldova, pentru că a lucrat în altă ţară.

Dragalin nu a exclus posibilitatea de a intra în politică, o mișcare ce ar putea schimba dinamica scenei politice moldovenești. Cu un discurs ferm și o atitudine intransigentă, ea este deja comparată cu președinta Maia Sandu, care și-a început cariera printr-o luptă declarată împotriva corupției. Totuși, există și voci care se tem că ar putea avea soarta fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, care a intrat în conflict cu guvernarea și a fost înlăturat din funcție.

Lupta anticorupție sau joc politic? Ce urmează pentru justiția din Moldova

Într-un context în care tensiunile dintre instituțiile statului și organele de justiție nu sunt o noutate în Republica Moldova, cazul Dragalin atrage atenția asupra fragilității sistemului anticorupție și a influenței politice asupra justiției.

Întrebată dacă se gândeşte la politică, şefa Procuraturii Anticorupţie a spus: ”Dacă m-aţi fi întrebat acum cinci ani dacă voi ajunge procuror în Moldova, nu mi-aş fi imaginat. Am învăţat că totul este posibil. Am 39 de ani, am toată viaţa înainte, îmi iubesc ţara. Deci totul este posibil”.

Anterior, Dragalin declara fără echivoc că nu este interesată de o carieră politică în Moldova. Dar asta a fost înainte ca scaunul de şef al Procuraturii Anticorupţie, pentru care a primit un mandat de cinci ani în 2022, să se clatine sub ea.

De-a lungul timpului, Dragalin a criticat, de asemenea, însuşi procesul de evaluare a integrităţii procurorilor, o piatră de temelie a reformei în justiţie concepută de PAS. Ea a numit procedura ineficientă şi umilitoare pentru procurori.

După alegerile prezidenţiale din octombrie 2024, marcate de o ingerinţă externă dovedită, activitatea Procuraturii Anticorupţie a fost criticată chiar de preşedinta Maia Sandu. La acel moment, Consiliul Suprem de Securitate, condus de Sandu, a recomandat guvernului să elaboreze noi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Procuraturii Anticorupţie.

”Trebuie să recunoaştem că schimbările pe care le-am făcut în Procuratura Anticorupţie nu au dat rezultate. Recomandarea Consiliului Suprem de Securitate către guvern este de a elabora o nouă propunere de schimbare a situaţiei din Procuratura Anticorupţie, deoarece am văzut un eşec total în lupta împotriva marii corupţii, în special a corupţiei politice”, a declarat Maia Sandu.

Rămâne de văzut dacă Veronica Dragalin va face pasul decisiv spre politică sau dacă va continua să lupte din interiorul sistemului judiciar, într-un climat tot mai tensionat.

