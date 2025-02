O notă internă intitulată "Alertă privind siguranţa ofiţerilor" a fost transmisă militarilor şi poliţiştilor de frontieră americani de la graniţa de sud. În ea erau avertizaţi că ar putea fi ţinta unor atacuri cu drone kamikaze. O tactică pe care grupările criminale au folosit-o anii trecuţi şi împotriva militarilor din Mexic.

"Aceste drone, care pot arunca explozibili, arată cât de mult au progresat aceste carteluri, iar nivelul de pericol este şi mai mare. Nu sunt ameninţări doar între carteluri rivale şi între carteluri şi armata mexicană, sunt ameninţări şi împotriva forţelor noastre", a spus Chris Olivarez, Departamentul de Siguranță Publică Texas.

Preşedinta Mexicului a promis să trimită armata la frontieră, ca măsură de precauţie. Decizia l-a îmbunat pe Donald Trump, care a pus pe pauză războiul comercial. "Au fost de acord să trimită permanent 10.000 de soldaţi la graniţă, pentru totdeauna, ca să oprească intrarea fentanilului şi a imigranţilor ilegali în ţara noastră", a spus Donald Trump.

"I-am explicat cât de gravă e situaţia cantităţii mari de arme puternice care intră din Statele Unite în Mexic. Sunt înarmate grupările criminale. L-am rugat ca Statele Unite să ajute ţara noastră să oprească traficul de arme din Statele Unite spre Mexic şi a fost de acord", a declarat Claudia Sheinbaum, preşedintele Mexicului.

Armata SUA și cea a Mexicului vor păzi frontiera, pentru a opri imigrația ilegală

În total, 20.000 de miltari şi membri ai Gărzilor Naţionale vor bloca cele două frontiere terestre ale Statelor Unite. Şi premierul Canadei l-a convins pe Trump să nu impună deocamdată taxe vamale mai mari la importurile din Canada. Ca şi preşedinta Mexicului i-a promis că va spori securitatea la graniţa de nord pentru a opri migraţia ilegală. A cerut un răgaz tot de o lună, iar Donald Trump a fost de acord.

Suspendarea războiului comercial e o gură de aer pentru americanii care se pregăteau deja pentru o explozie a preţurilor. Analiştii estimau că prețul mașinilor ar putea creşte şi cu 3.000 de dolari, la fel şi cel al caselor. Bani in plus ar putea da americanii şi pe avocado, bere sau sirop de arţar. În orele următoare, ar urma însă să fie tranşat şi războiul comercial cu China. Beijingul a anunţat deja că va impune taxe vamale - 15 la sută pentru cărbune şi gaze naturale lichefiate şi 10 la sută pentru ţiţei, dacă Donald Trump insistă să taxeze în plus produsele chineze.

