Franța și Italia iau măsuri radicale și scot armata pe străzi pentru a proteja populația și a păzi magazinele. După revoltele violente din ultimele zile, marile orașe din Franța au impus restricții dure de circulație, iar minorii nu mai au voie să iasă din case după lăsarea serii. În același timp, Italia trimite sute de militari pe străzile din Milano pentru a opri jafurile generalizate.

Imaginile de pe străzile din Marsilia aduc aminte de cele din pandemie

În ultimele două nopți au intrat în vigoare restricții de circulaţie în zonele afectate de proteste. Guvernul francez spune că măsura e bună. Dar nu de aceeaşi părere sunt parizienii.

"În general, jafurile au loc ziua, când, din păcate, toate magazinele sunt deschise. Acest lucru nu va face decât să stârnească și mai multă ură.", spune o persoană.

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"Deocamdată este liniște. Însă întrebarea este mai degrabă ce se va întâmpla dacă nu va mai fi poliție.", mai adaugă o persoană.

În Paris, vânzătorii de ocazie au scos pe trotuare marfa furată de huligani în weekend, după ce au incercat sa vanda pe platforma Vinted dar produsele au fost eliminate. Sâmbătă şi duminică, din magazine au dispărut genţi Hermes care pleacă de la 9.000 de euro, cufere Vuitton în valoare de 50.000 sau ceasuri Rolex - unul dintre ele, găsit lângă un coş de gunoi de un trecător.

Reporter: Mă scuzaţi. Ce ţinută purtaţi astăzi?

Hoţ: Cinci genţi Celine!

Franța va trimite militari în sprijinul forțelor de ordine și va organiza ceea ce numesc "o operațiune de securitate de amploare", înaintea protestelor programate sâmbătă. Guvernul a recunoscut că intervențiile de zilele trecute au avut deficienţe.

3.000 de magazine au fost jefuite sau vandalizate în toată ţara. Companiile cu mai puţin de 50 de angajaţi vor fi ajutate printr-un fond guvernamental, iar unele vor primi de la primării zece mii de euro pentru reconstrucţie.

Serviciile de informații franceze au identificat grupările de ultra-stânga și de extremă stângă radicală drept principalele responsabile pentru violențele izbucnite sâmbătă în Franța.

În Italia, 500 de militari vor fi trimişi timp de trei luni pe străzile din Milano. În plus, cei care vandalizează în grupuri magazinele şi clădirile vor risca pedepse de până la 15 ani de închisoare.

La Milano, dintre cei 50 de manifestanti arestaţi, 39 sunt minori. Printre ei s-a aflat şi un adolescent român stabilit în Italia cu tatăl său care lucrează acolo de 30 de ani. Părinţii au făcut coadă în faţa secţiilor de poliţie.

"Fiul meu are 14 ani şi jumătate. Ieri a mers la Domul din Milano, nu ştiu ce s-a întâmplat. Poliţia m-a sunat la 2 noaptea şi mi-a spus să îi caut avocat de urgenţă pentru că riscă închisoarea.", mai adaugă o persoană.

Vestele Galbene au convocat proteste în toată ţara

"Vestele galbene" au anunțat oficial miercuri convocarea de manifestații sâmbătă în toată Franța, la o săptămână după cele care s-au încheiat violent și au provocat jafuri în magazine și confruntări cu forțele de ordine, informează EFE.