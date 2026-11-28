Un jaf care pare desprins din cel mai popular joc video al momentului, GTA 6, a avut loc în Peru. O bandă de infractori a ciuruit cu zeci de gloanţe o maşină blindată care transporta valori, chiar în apropiere de capitala Lima. Bandiţii au blocat vehiculul în trafic înainte de a dezlănţui atacul brutal. Tactica a funcţionat, iar bărbaţii au reuşit să fugă cu mai multe genţi pline cu bijuterii şi alte obiecte.

Un cetățean indian și o femeie din Peru au fost răniți după ce în jur de 7 indivizi înarmați și mascați au atacat mașina în care se aflau și au furat mai multe pachete cu bijuterii. Incidentul a avut loc în Callao, în apropierea capitalei Lima.

Victimele au fost identificate drept Vijay Pagrani Iza, un cetățean indian în vârstă de 29 de ani, și Mari Nataly Miranda Espinoza, o femeie din Peru, în vârstă de 35 de ani.

Potrivit publicației El Comercio, cei doi se îndreptau spre Aeroportul Internațional Jorge Chavez. Atacatorii au tras peste 30 de focuri de armă în timpul jafului.

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Ambele victime au fost transportate la o clinică din San Miguel, unde medicii au stabilit că starea lor este stabilă. Atacul a provocat panică în rândul martorilor și a stârnit îngrijorare cu privire la siguranța locuitorilor din zonă.

Poliția a deschis o anchetă și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropiere pentru a-i identifica pe atacatori.