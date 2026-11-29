Breaking News Jaf la o agenție de pariuri din București. Individul care a atacat casierița este căutat de poliție
Imagine ilustrativă - arhivă
Jaf la o agenție de pariuri de pe Șoseaua Olteniței, în Sectorul 4 al Capitalei. Un individ cu fața acoperită a intrat în incintă, a agresat-o pe casieriță și a fugit cu banii din încasări.
Potrivit primelor informații, bărbatul a împins-o pe angajată și a sustras aproximativ 350 de lei, după care a fugit.
Polițiștii au fost alertați și au început verificările pentru identificarea și prinderea suspectului. Anchetatorii urmează să analizeze și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din agenția de pariuri și din zonă.
Stire în curs de actualizare.
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