Moment șocant pe Șoseaua Giurgiului din București, surprins de o cameră de supraveghere. Un bărbat de 21 de ani a fost târât 200 de metri, după ce a fost păcălit de doi tineri, care au încercat să îl jefuiască.

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 octombrie, în jurul orei 02:50, pe Șoseaua Giurgiului, din Sectorul 4 al Capitalei. La volanul autoturismului se afla un tânăr de 21 de ani, iar în mașină mai erau trei pasageri, cu vârste de 16 și 17 ani.

Victima a vrut să cumpere un briceag cu 60 de lei, însă în scurt timp tranzacția s-a transformat într-un jaf. Un adolescent de 16 ani i-a luat banii și i-ar fi prins mâna prin geamul mașinii în care se afla. La cererea acestuia, șoferul ar fi pornit autoturismul și l-ar fi târât pe tânăr, care cerea să oprească. Șoferul și minorul au fost reținuți pentru tâlhărie calificată și tentativă de omor.

Ce spun polițiștii

La data de 19 noiembrie 2026, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, iar în urma activităților investigativ-operative și a probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi tineri, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă la omor. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 25 octombrie 2026, în jurul orei 02:50, pe o stradă din Sectorul 4, un bărbat, în vârstă de 21 de ani, s-ar fi aflat la volanul unui autoturism, în care mai erau prezente alte 3 persoane, una în vârstă de 16 ani și alte două în vârstă de 17 ani.

În acest context, persoana în vârstă de 16 ani ar fi tras de mâna și de banii unui alt tânăr, în vârstă de 21 de ani, aflat în exteriorul autoturismului, însușindu-și o sumă de bani, fără a-i remite un obiect tăietor-înțepător, pe care acesta intenționa să îl vândă.

Ulterior, tânărul de 16 ani ar fi prins mâna persoanei vătămate prin geamul deschis al portierei din dreapta-spate și i-ar fi solicitat conducătorului auto să pornească autoturismul.

În aceste împrejurări, șoferul ar fi pus în mișcare autoturismul și ar fi continuat deplasarea pe o distanță de aproximativ 200 de metri, în timp ce tânărul de 16 ani ar fi menținut mâna victimei prinsă, aceasta fiind târâtă pe carosabil, în exteriorul vehiculului. Deși persoana vătămată ar fi solicitat oprirea autoturismului, cei doi ar fi continuat deplasarea.

În continuarea cercetărilor, la data de 19 noiembrie 2026, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și al polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu și Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Giurgiu și comuna Clejani.

În urma activităților desfășurate, a fost depistat atât conducătorul autovehiculului în vârstă de 21 de ani, cât și cei trei pasageri, în vărstă de 16, respectiv 17 ani. Totodată, au fost identificate și ridicate bunuri de interes pentru cauză.

În baza probelor administrate, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de șoferul în vârstă de 21 de ani și față de minorul în vărstă de 16 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă la omor.

Ulterior, față de cei doi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale și luarea măsurilor procesuale față de persoanele cercetate reprezintă etape ale procesului penal, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.