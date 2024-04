Armata rusă continuă să înainteze în Doneţk. Ucrainenii vorbesc de prăbuşirea defensivei în regiune şi de pierderi considerabile

Armata rusă, care câştigă teren în faţa forţelor ucrainene aflate în dificultate, a revendicat luni ocuparea unui nou sat, Semenivka, situat pe frontul de est al Ucrainei unde avansează rapid. Ministerul rus al Apărării a transmis într-un comunicat că a "eliberat" această localitate aflată la nord-vest de Avdiivka, oraş-fortăreaţă din provincia Doneţk cucerit de trupele ruse în februarie.

După ce a pierdut acest oraş simbolic, armata ucraineană s-a văzut nevoită să rămână în defensivă, fiind în criză de efective şi muniţii. Kievul se teme acum de o intensificare a acţiunilor ofensive ruseşti în săptămânile următoare.

Armata rusă a mai revendicat şi duminică ocuparea unui sat tot în sectorul de front din zona Avdiivka, satul Novobahmutivka, situat aproape de satul Oceretîne, aflat pe o un teren înalt şi pe care-l controlează în mare parte, ceea ce stârnit critici la adresa armatei ucrainene printre bloggerii militari ucraineni.

"Prăbuşirea defensivei în întreaga regiune şi pierderi considerabile"

Astfel, canalul de Telegram DeepState, apropiat armatei ucrainene şi urmărit de peste 700.000 de persoane, a acuzat comandamentul Brigăzii 115 motorizate pentru "prăbuşirea defensivei în întreaga regiune, provocând pierderi considerabile".

Trupele ruse continuă să înainteze şi către oraşul Ceasov Iar, a cărui eventuală cucerire le-ar permite să ameninţe redutele ucrainene Sloviansk şi Kramatorsk, oraşe cheie pentru controlul întregii provincii Doneţk.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a recunoscut duminică faptul că situaţia pe front "s-a deteriorat" şi că trupele ruse, mai numeroase şi mai bine echipate, au obţinut "succese tactice" în mai multe zone.

Rusia "încearcă să preia iniţiativa strategică şi să străpungă linia frontului"

Potrivit generalului Sîrski, armata rusă "şi-a concentrat eforturile în mai multe sectoare, creând astfel un avantaj semnificativ în termeni de forţe şi mijloace", pentru a "încerca să preia iniţiativa strategică şi să străpungă linia frontului".

După o jumătate de an de dispute interne, Statele Unite au aprobat pentru Ucraina noi fonduri în valoare de aproape 61 de miliarde de dolari, dar în plus faţă de ajutorul militar occidental armata ucraineană are nevoie de noi soldaţi pentru a-şi completa rândurile.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a demis anul trecut pe toţi comandanţii comisariatelor militare din ţară pentru a elimina un vast sistem corupt prin care bărbaţii încorporabili se sustrag mobilizării, a redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani şi a promulgat pe 16 aprilie o nouă lege privind mobilizarea, care înlesneşte procedurile pentru încorporare şi înăspreşte pedepsele împotriva celor care încearcă să se sustragă acesteia.

În acest timp, autorităţile de la Kiev urmăresc să repatrieze bărbaţii apţi de armată, dar care au reuşit să plece din ţară deşi legea marţială adoptată odată cu lansarea invaziei ruse prevede că bărbaţii cu vârste între 18 şi 60 de ani au interdicţie de a părăsi teritoriul naţional.

În cadrul acestui demers, Ucraina a suspendat săptămâna trecută serviciile consulare pentru cetăţenii care au vârsta mobilizării şi care trăiesc în străinătate, cu excepţia celor necesare pentru revenirea în ţară.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Copilul dumneavoastră a fost victima bullying-ului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰