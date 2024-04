Ruşii măresc breşa din apărarea ucraineană în Doneţk. Panicaţi, comandanţii ucraineni au aruncat în luptă cea mai slabă brigadă

Experţii Institutului pentru Studiul Războiului din SUA (ISW) au evaluat că trupele ruse vor continua să avanseze tactic pe această direcţie iar ucrainenii ar putea fi forţaţi să se retragă şi din alte poziții tactice de-a lungul liniei de front la vest de Avdiivka. Dar estimează că este puțin probabil ca aceste câștiguri ale ruşilor să se dezvolte într-o descoperire semnificativă din punct de vedere operațional, cu atât mai puțin să provoace prăbușirea apărării ucrainene pe acest front.

La vest de Avdiivka "a fost deschisă cutia Pandorei"

Analistul militar David Axe de la Forbes susţine însă că este cea mai rapidă pătrundere a ruşilor în teritoriul ucrainean din ultimele luni și amenință să prăbușească linia defensivă a Ucrainei de la vest de Avdiivka. După ce trupele ruse au străpuns liniile ucrainene la Ocheretîne, panicați comandanți nu au avut de ales decât să trimită în zonă cea mai puţin pregătită brigadă, relatează Forbes.

"A fost deschisă cutia Pandorei", a comentat canalul de Telegram "DeepState", apropiat armatei ucrainene. Potrivit acestuia, situaţia de la Ocheretîne a dezvăluit "o serie de probleme în organizarea și profesionalismul forțelor ucrainene de apărare din zonă".

Pentru a înțelege cât de speriați sunt comandanții ucraineni în acest moment, luați în considerare că brigada trimisă în mare grabă pentru a astupa breşa, Brigada 100 Mecanizată, este una dintre cele mai noi și mai puțin echipate brigăzi din armata ucraineană, și aparent nepotrivită pentru sarcini de contraatac, comentează Forbes.

Panicaţi, comandanţii ucraineni au aruncat în luptă cea mai slabă brigadă

Prăbușirea apărării de Ocheretîne este pusă pe seama eșecului Brigăzii 115 Mecanizate de a ţine linia de apărare. Un fost lider al celebrei Brigăzii 47 Mecanizate care trebuia retrasă de pe front pentru odihnă susţine că mai mulţi soldaţi ai Brigăzii 115 pur şi simplu au fugit. Eşecul a declanșat un răspuns de panică în cartierul general ucrainean. Comandanții au ordonat Brigăzii 47, obosită după un an de luptă, să se întoarcă în prima linie iar Brigăzii 100 să contraatace, explică Forbes.

Brigada 100 este o fostă brigadă teritorială pe care ministerul Apărării de la Kiev a transformat-o în armata activă la sfârșitul lunii martie. Cei aproximativ 2.000 de soldați ai săi au participat la acţiuni de luptă în trecut, dar brigăzii îi lipsește echipamentul greu, tancuri occidentale sau vehicule de luptă și artilerie.

Ucrainenii nu mai au rezerve la vest de Avdiivka

Şi aşa, soldaţii ei au luptat din greu pentru a-i opri pe ruşi în timp ce încercau să avanseze spre următorul sat după Ocheretîne, de-a lungul căii ferate care leagă Avdiivka de Ocheretîne. "Încercarea ruşilor de a avansa spre Prohres a fost oprită printr-un contraatac reușit al Brigăzii 100 Mecanizate", a raportat Deep State.

Faptul că ucrainenii au fost forţaţi să arunce în luptă o brigadă relativ slabă sugerează că ucrainenii nu mai au rezerve la vest de Avdiivka. În timp ce rușii țin în rezervă o întreagă divizie de tancuri la Avdiivka. Dacă Divizia 90 de tancuri ajunge în Ocheretîne înainte ca ucrainenii să mobilizeze noi întăriri, breşa făcută de ruşi s-ar putea extinde într-o descoperire semnificativă care ar putea forța zeci de mii de soldaţi ucraineni să se retragă spre vest, spre următoarea lor linie de apărare.

Brigada vedetă a ucrainenilor a ajuns într-o stare groaznică

Publicaţia El Pais sugerează că pentru situaţia de la Ocheretîne este de vină şi Brigada 47 antrenată şi echipată de NATO. Rușii au profitat la nord vest de Avdiivka de probleme de coordonare între Brigada 47 și Brigada 25 Aeropurtată, scrie el Pais. Un sergent din cadrul brigăzii a confirmat că "există erori de coordonare între brigăzi, dar asta pentru că situația se schimbă foarte repede".

Brigada 47 a ajuns într-o stare gravă, potrivit militarilor intervievați de El Pais. Pentru fiecare vehicul blindat de infanterie de care dispune armata ucraineană, inamicul are 10 iar pentru fiecare soldat ucrainean care apără frontul de la vest de Avdiivka, sunt 30 de ruși care atacă, a declarat un sergent ucrainean cu nume de cod Magura.

Brigada 47 este produsul angajamentului fostului comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, de a crea o unitate de elită care să conducă contraofensiva din iunie 2023. A fost fondată în toamna lui 2022 şi a primit cele mai bune dotări, dar în ultimul an a avut patru comandanți şi multe neînţelegeri interne. Vara trecută a pierdut 30% din soldați în trei luni, potrivit unor surse militare.

Primul comandant al brigăzii, locotenent-colonelul Oleksandr Sak, a fost eliberat în septembrie 2023. A fost acuzat că a insistat cu tactica sinucigaşă de a trimite coloane de blindate care s-au blocat în câmpurile de mine sau au fost anihilate de dronele și artileria Rusiei. "Am pierdut multe resurse și am rămas fără mulți oameni cu experiență", a povestit sergentul Magura.

Sak a fost înlocuit de colonelul Oleksandr Pavliuk care a deținut funcția până în ianuarie. Militari l-au acuzat public că nu înțelege strategiile NATO și că a trimis artilerişti pe post de infanterişti, potrivit centrului de analiză Military Land.

Problemele Brigăzii 47 se văd însă şi în restul armatei ucrainene, a spus un fost artilerist. Cele mai mari sunt lipsa de arme și lipsa de recruți. Legea mobilizării adoptată de Ucraina în aprilie ar trebui să aducă armatei aproape 400.000 de civili. Dar, potrivit surselor care au stat de vorbă cu El Pais, vor ajunge pe front fără experiență într-un moment în care trupele ruse au dobândit cunoștințe, arme și au învățat cum să se adapteze la acest război.

Flota ucraineană de drone încetinește avansul Rusiei, spun sursele ucrainene, dar, așa cum a avertizat președintele Volodimir Zelenski la sfârșitul lunii martie, aceste drone nu pot compensa lipsa de arme cu rază lungă de acțiune, apărare antiaeriană și artilerie. Ruşii au de 6-10 ori mai multă muniție decât Ucraina, în funcție de sectorul frontului, iar Zelenski a spus că Ucraina trage 2.000 de proiectile pe zi, de patru sau cinci ori mai puţin decât vara trecuta.

Jurnaliştii spanioli au stat de vorbă cu Phoenix, un civil care lucrează pentru înaltul comandament militar de pe direcţia Pokrovsk (30 de km vest de Avdiivka) și pentru serviciile de informații ucrainene. "Cunosc o companie cu 80 de soldați care a suferit 65 de victime într-o săptămână. Înainte, pentru fiecare victimă ucraineană, erau trei ruși victime. Acum suntem aproape la egalitate."

"Utilitatea tancurilor Leopard pe linia frontului este nulă"

Scenariul se înrăutățește rapid pentru Ucraina, iar adaptarea necesită timp. Phoenix oferă două exemple de schimbări în brigăzile cu armament NATO, provocate de faptul că Rusia domină spaţiul aerian: "Utilitatea tancurilor germane Leopard pe linia frontului este acum nulă. Nu rezistă".

Într-un articol publicat sâmbătă, ofițerii militari consultați de The New York Times au declarat că Brigada 47 a pierdut 5 tancuri americane Abrams la Avdiivka, deoarece nu are cu ce să contracareze dronele. În cele din urmă ucrainenii au retras de pe front tancurile Abrams pentru că au devenit mult prea vulnerabile la dronele rusești, potrivit The Associated Press.

Nu este vorba doar de amenințarea dronelor rusești, cum ar fi Lancet, sau a dronelor kamikaze mai mici care pot distruge turela unui tanc. Ruşii au instalat la Avdiivka sisteme de rachete antitanc care sunt greu de evitat. "Tancurile rusești cad și ele ca muștele, dar ei au sute. Dacă distrugem 10, mai sunt 3 care își îndeplinesc misiunea", a spus Phoenix.

Obuzierul american M-777, care a fost cheia ofensivelor ucrainene de succes din Harkov și Herson în 2022, a făcut şi el un pas în spate pentru că nu este autopropulsat, iar operațiunile durează prea mult, având în vedere amenințarea rusească din aer.

"Strategia militară a NATO este inutilă dacă nu o combini cu cea sovietică"

"Am vorbit cu o mie de soldați pe acest front și concluzia mea este că strategia militară a NATO este inutilă dacă nu o combini cu cea sovietică, care este cea rusă", spune Phoenix. "Nici o bază NATO din Europa nu are experiența noastră de luptă, motiv pentru care ne bazăm din ce în ce mai mult pe instructorii noștri", a explicat un purtător de cuvânt al Brigăzii 47.

Al treilea comandat al Brigăzii 47, Dmitro Riumshin a rezistat doar două luni în funcție, din ianuarie până în martie. A fost demis din cauza numărului mare de victime de la Avdiivka și pentru că nu era un apropiat al noului comandant șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sîrskî, potrivit surselor El Pais.

Phoenix anticipează un scenariu foarte dificil pentru Ucraina. Rusia antrenează în prezent 200.000 de noi recruți pentru ofensiva de vară, cu 100.000 mai mult decât estimase în martie șeful armatei ucrainene. "Ruşii devin din ce în ce mai buni în fiecare zi, la fel și armele lor. Și nouă ne lipsește totul", a spus el.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi alocat un buget mai mare pentru Paşte în acest an faţă de 2023? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰