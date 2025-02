"Atac asupra libertăţii de exprimare". Reacţia AP, după ce Trump a interzis accesul reporterilor săi în Biroul Oval

Associated Press (AP) denunţă un „atac asupra libertăţii de exprimare”: după trei zile în care i s-a refuzat accesul în Biroul Oval, cea mai mare agenţie de presă americană a primit vineri, interdicţie pe termen nelimitat de a intra în Biroul Oval şi în Air Force One, avionul oficial al lui Donald Trump, din cauza refuzului său de a numi Golful Mexic "Golful Americii".

"Măsurile luate pentru a limita acoperirea de către AP a evenimentelor prezidenţiale din cauza modului în care ne referim la o locaţie geografică subminează libertatea de exprimare, un pilon al democraţiei americane şi o valoare fundamentală a poporului american", a declarat Lauren Easton, o purtătoare de cuvânt a agenţiei, într-un comunicat transmis vineri seara Agenţiei France-Presse.

"Associated Press continuă să ignore schimbarea denumirii geografice legale a Golfului Americii", a explicat vineri pe X adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe, Taylor Budowich. "În timp ce Primul Amendament protejează dreptul la reportaje iresponsabile şi necinstite, acesta nu garantează privilegiul său de acces neîngrădit la spaţii limitate, cum ar fi Biroul Oval şi Air Force One", a susţinut el.

AP reacționează după decizia lui Trump

"În viitor, aceste zone vor fi deschise miilor de jurnalişti care au fost împiedicaţi (...). Jurnaliştii şi fotografii Associated Press îşi vor păstra acreditarea pentru complexul Casei Albe", a continuat el.

AP a primit sprijin din partea mai multor instituţii media din SUA. "Accesul Associated Press la guvern este esenţial pentru ca toate organizaţiile de ştiri, între care şi The Washington Post, să ofere în fiecare zi milioanelor de americani un jurnalism independent, bazat pe fapte", a declarat o purtătoare de cuvânt a Washington Post.

"Suntem solidari cu Associated Press şi condamnăm acţiunile repetate de represalii ale administraţiei împotriva deciziilor editoriale cu care nu este de acord. Orice acţiune de restricţionare a accesului sau de împiedicare a jurnaliştilor să îşi facă treaba contrazice libertatea presei consacrată de Constituţie", a declarat vineri Charlie Stadtlander, purtător de cuvânt al The New York Times..

Săptămâna aceasta, unui reporter AP i s-a refuzat accesul la conferinţa de presă cu Donald Trump şi prim-ministrul indian Narendra Modi, "o încălcare flagrantă a Primului Amendament", a declarat Julie Pace, redactor-şef al agenţiei.

Într-o notă editorială, AP a explicat că decretul de schimbare a denumirii Golfului Mexic are autoritate doar în Statele Unite, în timp ce Mexicul şi alte ţări şi organizaţii internaţionale nu l-au recunoscut. "Associated Press se va referi la acesta prin numele său original, recunoscând în acelaşi timp noul nume ales de Trump", a continuat agenţia de presă.

Fondată în 1846 în New York, AP furnizează articole, fotografii şi videoclipuri pentru o gamă largă de mass-media, atât americane, cât şi străine. Agenţia, o instituţie jurnalistică care are peste 3 000 de angajaţi, a produs peste 375 000 de articole, 1,24 milioane de fotografii şi 80 000 de videoclipuri în 2023.

