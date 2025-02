Trump a blocat accesul reporterilor de la Associated Press în Biroul Oval. Agenţia de ştiri a continuat să folosească denumirea de Golful Mexic

Donald Trump a blocat accesul jurnaliştilor de la Associated Press în Biroul Oval, din cauză că agenţia de ştiri a continuat să folosească denumirea de Golful Mexic în Golful America.

Associated Press fusese avertizată că trebuie să-şi alinieze standardele editoriale la ordinul executiv al preşedintelui, dar a refuzat să facă asta. Agenţia de ştiri distribuie conţinut în întreaga lume. Golful Mexic are această denumire de peste 400 de ani, iar alte ţări nu sunt obligate să recunoască noul său nume. Până şi Google Maps a făcut schimbarea doar pentru americani.

Pentru restul lumii, a rămas Golful Mexic. În plus, Donald Trump are autoritate deplină să schimbe denumiri doar pe teritoriul Statelor Unite. Asociaţia corespondenţilor de la Casa Albă au decretat ca inacceptabilă decizia lui Trump, care nu are niciun drept să dicteze modul în care jurnaliştii îşi prezintă ştirile şi nici să le interzică accesul din cauză că nu este mulţumit de vreo decizie editorială.

Totuşi, în primul său mandat, a revocat acreditarea corespondentului CNN, dar i-a restituit-o după ce televiziunea a intentat un proces administraţiei Trump. Casa Alba a transmis ca e un privilegiu să-i poti adresa intrebari Presedintelui si nu oricine poate sa primeasca aceasta onoare.

"Este alarmant faptul că administraţia Trump ar pedepsi AP pentru jurnalismul său independent", a declarat Julie Pace, un cadru al Associated Press.

Preşedintele Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă a condamnat, de asemenea, decizia ca fiind "inacceptabilă".

Într-un editorial publicat luna trecută, AP a explicat că decretul lui Donald Trump are autoritate doar în Statele Unite, deoarece Mexicul şi alte ţări şi organizaţii internaţionale "nu au recunoscut schimbarea numelui".

"Associated Press se va referi la el cu numele său original, recunoscând în acelaşi timp noul nume ales de Trump", a continuat agenţia de presă.

Preşedintele american are o relaţie tensionată cu presa, pe care a calificat-o drept "'duşmani ai poporului" în timpul primului său mandat.

Între timp, cel de-al 45-lea şi al 47-lea preşedinte american răspunde în mod regulat pe larg la întrebările jurnaliştilor, deşi preferă interviurile exclusive cu instituţii de presă conservatoare precum Fox News.

