Biden a ajuns în Europa într-un moment crucial pentru a comemora "înfrângerea dictatorilor". NYT: Va fi îmbrățișat și izolat în același timp

Preşedintele american Joe Biden a început miercuri o vizită în Franţa, unde va participa la comemorarea D-Day, ziua debarcării aliate în Normandia. Vizita are loc într-un moment critic atât în ​​Europa, cât și în Orientul Mijlociu. Ucraina încearcă să respingă o ofensivă rusă care amenință să spargă apărarea pe frontul de est. Iar la sute de km distanță, Israelul și Hamas sunt presaţi să accepte un acord de încetare a focului care ar putea fi șansa finală pentru o o pace mai durabilă în regiune, relatează The New York Times.