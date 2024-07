Confuzia l-a exasperat pe şeful diploamţiei americane. Antony Blinken a închis ochii a resemnare, iar şeful Pentagonului a înmărmurit.

"Preşedintele Putin ... îl vom învinge pe preşedintele Putin ... preşedintele Zelenski! Mă concentrez pe a-l învinge pe Putin!", a spus Joe Biden, preşedintele Statelor Unite.

Volodimir Zelenski a încercat să îl ajute pe Joe Biden cu o glumă.

Trump l-a ironizat pe reţelele de socializare

Câteva ore mai târziu, preşedintele Joe Biden gafa din nou. La conferinţa de presă de la finalul summitului NATO a confundat-o pe vicepreşedinta Kamala Harris cu Donald Trump.

"Nu l-aş fi ales pe vicepreşedintele Trump să fie vicepreşedinte, dacă nu credeam că ea este calificată să fie preşedinte", a mai spus Biden.

Trump şi-a ironizat imediat rivalul: "Te descurci grozav, Joe! Te descurci grozav, Joe".

Confuziile vin într-un moment cum nu se poate mai prost pentru preşedintele Statelor Unite. Colegii de partid vedeau summitul NATO ca ultima şansă a lui Joe Biden de a demonstra că este apt să conducă ţara încă patru ani.

Presa americană îl desfiinţează pe preşedinte

Ziarele americane nu au mila de Joe Biden, după conferință de presă de aseară. New York Times scrie pe prima pagina ca Biden devine un presedinte tot mai izolat. Washington Times și Washington Post scot în evidenta gafele liderului de la Casa alba și faptul ca tot mai mulți democrați ii cer sa se retragă. Iar New York Post pune un titlu dur - Gafeurul Lumii!

Şi britanicii de la The Thelegraph trag o concluzie dur. "În ciuda ajutorului oferit Ucrainei, America pare o glumă la nivel mondial".

Şefii de stat şi de guvern cu care Joe Biden s-a întâlnit zilele acestea, la summitul NATO de la Washington, au încercat să schimbe percepţia.

"Cu toţii facem gafe câteodată. Mi s-a întâmplat şi mie. Mi se poate întâmpla şi mâine. V-aş cere aceeaşi indulgenţă. Este tipul de indulgenţă necesară între oamenii buni. Am vorbit cu preşedintele Biden, ieri, la dineu. Am avut oportunitatea să-i aud expertiza. Ce am văzut a fost, ca întotdeauna, un preşedinte pus pe treabă, care este capabil să rezolve problemele pe care le ştie foarte bine", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a făcut, însă, notă discordantă. De la summit a mers direct în Florida să îl viziteze pe Donald Trump, după ce săptămâna trecută a fost la Moscova şi Beijing.

