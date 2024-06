Biden îşi recunoaşte slăbiciunile după dezbaterea cu Trump, dar nu vrea să se retragă din cursă: Nu sunt un om tânăr, dar ştiu cum să spun adevărul

"Ştiu că nu sunt un om tânăr. Oameni buni, nu mai merg la fel de uşor ca înainte. Nu mai vorbesc la fel ca înainte. Nu mai dezbat la fel de bine ca înainte. Dar ştiu cum să spun adevărul", spune Joe Biden. În faţa susţinătorilor, Biden a răspuns valului de critici care i-au fost aduse după dezbatere. A recunoscut că nu a fost în formă atunci când s-a duelat cu Trump. Actualul lider de la Casa Albă nu a ratat ocazia de a-l ataca din nou pe contracandidatul său republican.

"Nu ştiu ce aţi făcut voi aseară, dar eu am petrecut 90 de minute pe o scenă şi am dezbătut un tip care are morala unui motan vagabond. L-aţi văzut pe Trump aseară? Cred că a stabilit un nou record pentru cele mai multe minciuni spuse într-o singură dezbatere".

Însă, în ciuda criticilor, liderul democrat nici nu se gândeşte să părăsească cursa pentru fotoliul de preşedinte. "Vă dau cuvântul meu, nu aș candida din nou dacă nu aș crede din toată inima și din tot sufletul că pot face acest lucru pentru că, sincer, miza este prea mare. Mizele sunt prea mari".

Vicepreședintele Statelor Unite Kamala Harris a vorbit şi ea la un miting în Las Vegas. A fost de acord că Biden nu a avut cea mai bună seară, dar nu a ratat momentul de a îl ataca pe Trump. "Unii dintre voi poate vă amintiţi că recent, când Donald Trump a fost aici, în Las Vegas, pe o căldură de 40 de grade, el a spus mulţimii, citez: „Nu-mi pasă de voi, vreau doar votul vostru.“ Donald Trump pur şi simplu nu are caracterul necesar pentru a fi preşedintele Statelor Unite".

Donald Trump însă a triumfat la un miting in Virginia. "Întrebarea pe care fiecare alegător ar trebui să şi-o pună astăzi nu este dacă Joe Biden poate supravieţui unei dezbateri de 90 de minute, ci dacă America poate supravieţui încă patru ani cu un Joe Biden corupt la Casa Albă".

Potrivit presei americane, în Partidul Democrat acum se caută cu disperare un înlocuitor. Pentru asta însă este nevoie ca Joe Biden să-şi anunţe retragerea. Candidatul pe care şi l-ar fi dorit democraţii este Michelle Obama, dar fosta primă doamnă nu vrea să candideze. Printre cele mai vehiculate nume sunt Kamala Harris, actuala vicepreşedintă şi Gavin Newsom, guvernatorul Californiei. A doua şi ultima dezbatere este programată pe 10 septembrie.

