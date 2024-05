Vezi și

Premiul Palme d'Or merge către ,,Anora" de Sean Baker!

Marele câştigător din acest an al Festivalului de Film de la Cannes este un film despre o tânără dansatoare exotică ce se întâlneşte cu fiul unui oligarh şi urmează să se căsătorească cu el în Las Vegas. Căsnicia stârneşte însă furia familiei tânărului. Regizorul american a fost deopotrivă suprins şi copleşit de emoţie, mai ales că este primul cineast american care câștigă un Palme d'Or în ultimii 12 ani.

Marele Premiu al Juriului a ajuns la pelicula "All We Imagine as Light", de Payal Kapadia. Este primul film indian care intră în competiție în ultimii 30 de ani.

Premiul Special de la Cannes a mers la regizorul iranian Mohammad Rasoulof, care a fugit din ţară cu câteva zile înainte de începrea festivalului pentru a scăpa de închsioare. O parte din filmul său "The Seed of the Sacred Fig" a fost filmată în secret.

Ceremonia de final l-a adus pe scenă şi pe regizorul George Lucas, celebru pentru "Războiul Stelelor" și "Indiana Jones", care a primit un premiu onorific de la prietenul său vechi, Francis Ford Coppola.

O premieră pe Croazetă, trofeul pentru cea a mai bună actriţă a fost împărţit la patru.

Premiul de interpretare feminină: premiu la comun pentru actriţele din Emilia Perez. Karla Sofia Gascon, Selena Gomez, Adriana Paz, Zoe Saldana. Filmul românesc "Trei kilometri până la capătul lumii", în regia lui Emanuel Pârvu, a primit premiul Queer Palm. Trofeul a fost acordat în afara competiţiei oficiale.

Un incident neobişnuit înaintea galei de premiere a avut loc pe covorul roşu. Actriţa Massiel Taveras a îmbrâncit o femeie de la pază pentru că nu a fost lăsată să îşi etaleze rochia pe care era pictat chipul lui Iisus.

