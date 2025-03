Cel mai înalt roller coaster din lume a fost aruncat în aer cu ajutorul dinamitei. Este vorba despre Kingda Ka dintr-un parc de distracții din New Jersey, SUA. Atracția a fost distrusă pentru a fi înlocuită în 2026 cu alta mai spectaculoasă.

- Cel mai înalt roller coaster din lume a fost dinamitat. Ce se va construi în locul care are a atras 12 milioane de vizitatori - Captură X

Kingda Ka, cel mai înalt roller coaster din lume (139 de metri înălțime) a fost distrus vineri, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. După detonarea dinamitei, turnul central și ramificațiile s-a prăbușit în câteva secunde formând un morman de resturi metalice pe pământ.

12 milioane de oameni au vizitat parcul de distracţii

Atracția a fost instalată în 2005 la Six Flags Great Adventure din New Jersey. Până vineri, Behemothul Kingda Ka a fost cel mai înalt roller coaster din lume, iar din vârful său se puteau vedea atât New York-ul, cât și Philadelphia. Atunci când a fost inaugurat a deținut și recordul de viteză, dar ulterior a fost depășit de un alt roller coaster din SUA.

Articolul continuă după reclamă

După ce a distrat 12 milioane de vizitatori, atracția s-a închis la sfârșitul sezonului 2024. Ea va fi înlocuită în 2026 de un roller coaster cu propulsie care "va doborî mai multe recorduri", promit proprietarii parcului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum vi se pare ideea unui voucher pentru schimbarea geamurilor? Foarte utilă, ar reduce facturile Bună, dar depinde de condițiile programului Inutilă, nu va avea impact

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰