Cine l-a ucis pe Jam Master Jay, starul hip-hop împuşcat în studio, în 2002. Doi bărbaţi, găsiţi vinovaţi de crimă

Jam Master Jay, tată a trei copii, a fost împuşcat mortal la vârsta de 37 de ani, pe 30 octombrie 2002, în studioul său de înregistrări din Queens, New York, o crimă care a rămas nerezolvată timp de aproape două decenii până când doi suspecţi, Ronald Washington şi Karl Jordan Jr, au fost inculpaţi în 2020.

Jam Master Jay, ucis în 2002

"Indiferent cât timp va trece (...) se va face dreptate şi răul făcut de cei care curmă vieţi în mod intenţionat şi fără motiv va fi îndreptat", a declarat, la scurt timp după citirea verdictului, Breon Peace, procurorul federal pentru Districtul de Est al New Yorkului, conform Agerpres.

"Tocmai aţi ucis doi nevinovaţi", a strigat Ronald Washington în timp ce era condus afară din sala de judecată, în timp ce părinţii şi prietenii acuzaţilor, care au fost prezenţi la procesul care a durat aproape o lună, au izbucnit în lacrimi. Sentinţa va fi pronunţată la o dată ulterioară.

Conform acuzării, cei doi bărbaţi au acţionat din răzbunare după ce au fost excluşi de la o vânzare de cocaină. Potrivit acestei teze, Karl Jordan Jr, în vârstă de 18 ani la acea vreme şi finul victimei, l-a împuşcat în cap cu un glonţ de calibrul 40 pe DJ, în timp ce Ronald Washington îi ţinea sub ameninţarea armei pe ceilalţi oameni aflaţi studio.

Procurorii s-au bazat pe doi martori ai crimei care au păstrat multă vreme tăcerea. "Martorii din studioul de înregistrări îi cunoşteau pe ucigaşi şi erau îngroziţi de represalii dacă ar fi cooperat cu forţele de ordine", a adăugat Breon Peace.

Ar exista şi un al treilea suspect

Dar avocaţii apărării au arătat cu degetul spre un al treilea suspect, Jay Bryant, inculpat în mai 2023 şi care urmează să fie judecat separat şi la o dată ulterioară. Potrivit acuzării, Jay Bryant este implicat pentru că le-a permis celor doi acuzaţi să intre în studio. Pentru apărare însă, asupra acestuia planează cele mai mari suspiciuni că ar fi fost ucigaşul.

Moartea lui Jam Master Jay în Queens, cartierul newyorkez în care s-a format Run-DMC la începutul anilor 1980, a fost un şoc uriaş pentru lumea rap-ului, amintind de moartea violentă a altor doi giganţi, Tupac Shakur, asasinat în Las Vegas în 1996, şi The Notorious B.I.G., ucis la Los Angeles în 1997.

Trio-ul este adesea considerat primul mare grup de rap, fiind cunoscut pentru hiturile "It's Like That" şi "It's Tricky" şi pentru celebrul cover al piesei celor de la Aerosmith "Walk This Way", în duet cu trupa rock.

Procesul a dezvăluit o latură mai întunecată a DJ-ului, pe numele real Jason Mizell, care se implicase în traficul de droguri pentru a-şi menţine stilul de viaţă şi pe cel al apropiaţilor săi pe măsură ce Run-DMC îşi pierdea notorietatea, au declarat procurorii.

