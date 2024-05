Vezi și

Tragedia a avut loc la 8 şi jumătate seara. Terasa restaurantului Medusa Beach Club, plină cu oameni care dansau, s-a prăbuşit peste restaurantul de la parter, unde petreceau alţi turişti.

Pompier: S-a prăbuşit, cu siguranţă, din cauza greutăţii mari. Investigăm, în continuare, cauzele. De la impactul căderii, care a fost de aproximativ trei-patru metri, a lovit o boltă de gresie care a cedat și ea.

Zeci de oameni au fost zdrobiţi de bucăţile de ciment

Zeci de oameni au fost zdrobiţi de bucăţile de ciment şi au ajuns la subsolul clădirii. Martorii spun că s-a auzit ca detonarea unei bombe. Zeci de localnici şi turişti au sărit să scoată victimele până la sosirea pompierilor. Printre cei care au vrut să dea o mână de ajutor este şi Roxana, o româncă stabilită în Mallorca.

Roxana, româncă stabilită în Mallorca: Am pornit spre locul unde a avut loc tragedia, şi acolo era mass-media, exagerat de mulţi, se făceau măsurători, tavanul dărâmat, lumânări, lumea era destulă şi acolo.

Clubul prăbuşit era frecventat în special de turişti

Intervenţia a durat câteva ore, iar multe dintre victime au fost evacuate prin localurile vecine. La un moment dat, salvatorii au cerut trecătorilor să facă linişte pentru a auzi apelurile de ajutor. Clubul prăbuşit era frecventat în special de turişti.

Roxana, româncă stabilită în Mallorca: De regulă, majoritatea restaurantelor de pe plajă, sunt, după ora 17:00, sunt full, foarte mult turişti, foarte mulţi nemţi, foarte mulţi africani, toate naţiile posibile, mai puţin români, români sunt mai puţini decât celelalte naţionalităţi. Aseară în jurul orelor 20, aici, am văzut trecând poliţie, pompieri, toate echipajele şi de dimineaţă am fost sunaţi din ţară, de către toate rudele, dacă suntem ok, dacă ştim că suntem în zonă.

Două femei din Germania şi un senegalez sunt printre cei patru morţi. Răniţii au fost transportaţi la spitalele din zonă, iar cinci dintre ei sunt în stare gravă. Astăzi, în Mallorca s-a ţinut un minut de reculegere pentru victime. Clubul fusese deschis de numai două săptămâni. Vecinii spun că a fost renovat recent inainte de deschiderea sezonului turistic.

