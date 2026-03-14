De ce e importantă Insula Kharg, lovită de SUA. Trump se laudă cu "cel mai puternic bombardament"

În contextul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, Insula Kharg a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale Iranului. Deși are dimensiuni reduse, insula gestionează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale țării, fiind esențială pentru economia iraniană. Tocmai această importanță face ca orice atac asupra ei să poată provoca o escaladare majoră a conflictului, potrivit CNN .

Vineri, Statele Unite au lovit instalații militare de pe insulă. Obiectivele legate de industria petrolieră nu au fost vizate, potrivit oficialilor americani și presei de stat iraniene. Totuși, Trump a amenințat că și acestea ar putea deveni ținte dacă Iranul continuă să blocheze navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

De ce este Insula Kharg vitală pentru economia Iranului

Insula Kharg este o formațiune coraligenă de aproximativ o treime din dimensiunea Manhattanului, situată la doar 25 de kilometri de coasta Iranului, în Golful Persic. În fiecare zi, milioane de barili de petrol din marile câmpuri petroliere ale Iranului, inclusiv Ahvaz, Marun și Gachsaran, sunt transportați prin conducte către insulă. Printre iranieni, Kharg este cunoscută și drept "Insula Interzisă", din cauza controlului militar strict.

Importanța economică a insulei este recunoscută de mult timp. Un document CIA din 1984 descria instalațiile de acolo drept "cele mai vitale din sistemul petrolier al Iranului", a căror funcționare este esențială pentru economia țării. Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat recent că distrugerea terminalului ar "paraliza economia Iranului și ar duce la prăbușirea regimului".

Iranul furnizează aproximativ 4,5% din petrolul mondial, producând zilnic circa 3,3 milioane de barili de petrol brut și 1,3 milioane de barili de condensat și alte lichide, potrivit Reuters. Capacitatea de stocare a insulei este estimată la aproximativ 30 de milioane de barili, iar în prezent ar fi depozitate acolo circa 18 milioane de barili de petrol.

Atacul SUA asupra Insulei Kharg

Donald Trump a anunțat vineri că armata americană a desfășurat ceea ce a numit "unul dintre cele mai puternice bombardamente din istoria Orientului Mijlociu", distrugând obiective militare de pe insulă. Iranul a avertizat că orice atac asupra infrastructurii sale energetice va duce la lovituri asupra instalațiilor petroliere din regiune, inclusiv asupra celor aparținând companiilor din state aliate cu SUA.

Dacă infrastructura petrolieră ar fi atacată, Iranul ar putea răspunde lovind alte instalații din Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea duce la o explozie a prețurilor petrolului la nivel global. Reconstrucția terminalelor petroliere ar putea dura luni sau chiar peste un an, potrivit analistului Muyu Xu de la Kpler.

SUA au anunțat trimiterea în Orientul Mijlociu a unei unități de reacție rapidă formate din aproximativ 2.500 de pușcași marini. Unii experți spun că această forță ar putea fi folosită inclusiv pentru ocuparea Insulei Kharg, deși o astfel de operațiune ar necesita un număr semnificativ de trupe terestre, lucru pe care administrația Trump a evitat până acum să îl facă.

Luca Bădilă

