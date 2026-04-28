Taxiurile zburătoare se pregătesc de primele curse cu pasageri! Mai au nevoie doar de câteva aprobări ca să intre în circulaţie la New York. Preţul nu va fi deloc descurajant, promit fondatorii companiei de transport, care au făcut noi teste deasupra Manhattan-ului.

Taxiurile aeriene fac 10 minute de la cel mai mare aeroport din New York, John F. Kennedy, până în centrul metropolei. Un drum care, făcut cu maşina, durează acum şi două ore, uneori, din cauza aglomeraţiei.

"Este perfect! Imaginează-ţi că un newyorkez stă peste 100 de ore anual în trafic. Iar acum, acel timp va putea fi petrecut cu cei dragi. Şi despre asta este vorba", a spus şeful de operaţiuni al Joby Aviation, Bonny Simi.

"Suntem abia la începutul revoluţiei în transporturi care ne va ridica până la cer pentru mobilitatea noastră zilnică", a spus fondatorul companiei, Joeben Bevirt.

Articolul continuă după reclamă

Ce dotări are taxiul zburător

Dotat cu şase motoare electrice, taxiul zburător poate transporta patru pasageri şi pilotul. Seamănă cu o dronă, porneşte ca un elicopter şi zboară cu viteza unui avion. Iar pasagerii se bucură de confort şi privelişti uimitoare. Dezvoltatorii promit că o astfel de călătorie nu va depăşi tariful cerut de o companie de ride-sharing cu maşini de nivel superior.

"Vorbim, evident, despre mai mulţi bani decât costă un taxi galben, cu siguranţă! Dar dacă comparăm cu un Uber Black? Am verificat de dimineaţă o cursă de la aeroport în oraş: aproape 140 de dolari. Iar ţinta este aceasta", a spus jurnalistul Gio Benitez.

Primele zboruri experimentale au început acum trei ani în Statele Unite. Testele de săptămâna aceasta fac parte din etapa finală înainte ca agenţia guvernamentală pentru transporturi să certifice şi autorizeze noile mijloace de transport. Prima călătorie publică ar putea avea loc peste câteva luni.

Radu Badiu Like

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰