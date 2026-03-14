IDF lovește un depozit de arme în sudul Libanului
Armata israeliană anunţă că a atacat un depozit de arme din sudul Libanului. Potrivit IDF, vineri au fost observați membri ai grupării Hezbollah, susținută de Iran, care transportau rachete în acel depozit, în zona Al-Majadel.
La câteva minute după, forțele aeriene israeliene au atacat depozitul și au spus că i-au eliminat pe membrii Hezbollah aflaţi la faţa locului.
תיעוד: מחבלים שזוהו מכניסים רקטות למחסן אמצעי לחימה הותקפו מהאוויר— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 14, 2026
צה"ל זיהה אתמול מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה מכניסים רקטות למחסן אמצעי לחימה במרחב אל מג'דל שבדרום לבנון. תוך דקות ספורות, חיל האוויר תקף את המחסן וחיסל את המחבלים.
צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור… pic.twitter.com/SlZbDxRXdh