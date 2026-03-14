Război în Iran. Ambasada SUA din Bagdad, atacată cu drone. Americanii au lovit insula Kharg

Război în Iran. Ambasada SUA din Bagdad, atacată cu drone. Americanii au lovit insula Kharg

Ţiţeiul european Brent a ajuns aseară la pragul de 103,14 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. De la Casa Albă, Donald Trump se laudă cu progrese pe front şi ia în considerare desfăşurarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz. Aseară, americanii au lovit insula care găzduiește principalele situri de infrastructură energetică din Iran şi cea mai mare rafinărie producătoare de petrol din ţară. În conflictul care nu dă semne de încetare prea curând, Pentagonul a decis să desfăşoare în plus 2000 de pușcași marini și cel puțin o navă de război, dezvăluie presa americană.

de Iulia Iancu

la 14.03.2026 07:00
14.03.2026, 10:51

IDF lovește un depozit de arme în sudul Libanului

Armata israeliană anunţă că a atacat un depozit de arme din sudul Libanului. Potrivit IDF, vineri au fost observați membri ai grupării Hezbollah, susținută de Iran, care transportau rachete în acel depozit, în zona Al-Majadel.

La câteva minute după, forțele aeriene israeliene au atacat depozitul și au spus că i-au eliminat pe membrii Hezbollah aflaţi la faţa locului. 

14.03.2026, 10:49

Iranul lansează un nou val de atacuri asupra Israelului

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice spune că a lansat un nou val de bombardamente împotriva Israelului, potrivit presei de stat din Iran. Atacurile au fost lansate în același timp cu Hezbollah din Liban.

14.03.2026, 10:45

12 medici ucişi într-un atac israelian în Liban

Ministerul Sănătăţii din Liban a anunţat sâmbătă că mai mulţi lucrători din domeniul medical au fost ucişi într-un atac aerian israelian care a lovit un centru de asistenţă primară dintr-un oraş din sudul ţării, aproape de graniţa cu Israelul.

Centrul aparţine Societăţii Islamice de Sănătate, care este afiliată grupării libaneze Hezbollah, susţinută de Iran. "Astfel de atacuri încalcă legile internaţionale umanitare care protejează personalul medical", a transmis ministerul din Beirut.

14.03.2026, 09:29

5 avioane de realimentare ale SUA lovite într-un atac iranian asupra Arabiei Saudite

Cinci avioane americane de realimentare au fost lovite și avariate la sol, la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, potrivit a doi oficiali americani citaţi de Wall Street Journal.

Sursele au declarat că aeronavele au fost lovite în timpul unui atac iranian cu rachete asupra bazei saudite,. Comandamentul Central al SUA a refuzat să comenteze informația.

Potrivit unuia dintre oficiali, avioanele au fost avariate, dar nu au fost distruse complet și sunt în curs de reparație. În urma atacului, nu au fost raportate victime.

14.03.2026, 09:26

Ambasada SUA din Bagdad, lovită într-un atac iranian

Ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost lovită cu rachete, sâmbătă dimineaţa. Associated Press relatează că ținta ar fi fost un heliport din complexul diplomatic, în timp ce AFP scrie că atacul ar fi fost lansat cu o dronă.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce doi luptători susținuți de Iran au fost uciși în atacuri asupra capitalei Irakului, a relatat AFP.

14.03.2026, 09:16

Hamas cere Iranului să nu-şi mai bombardeze vecinii

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a îndemnat sâmbătă aliatul său Iranul să înceteze atacurile împotriva vecinilor săi din Golf, ca represalii pentru loviturile americano-israeliene asupra sa.

"În timp ce afirmă dreptul Republicii Islamice Iran de a răspunde acestei agresiuni prin toate mijloacele disponibile, în conformitate cu normele şi dreptul internaţional, mişcarea îşi îndeamnă fraţii din Iran să nu vizeze ţările vecine", a scris Hamas pe Telegram.

Hamas a cerut, de asemenea, comunităţii internaţionale "să lucreze pentru a pune capăt imediat" războiului în curs.

14.03.2026, 09:14

Iran: Nicio infrastructură petrolieră nu a fost avariată pe insula Kharg

Nicio infrastructură petrolieră nu a fost avariată pe insula Kharg, centrul strategic petrolier al Iranului din Golf, a relatat agenţia de ştiri Fars, în urma atacurilor aeriene americane de vineri asupra unor situri militare pe care preşedintele Donald Trump susţine că le-a "distrus complet".

În timpul atacului, s-au auzit 15 explozii, dar "nicio infrastructură petrolieră nu a fost avariată", a relatat Fars sâmbătă, citând "surse de la sol" neidentificate.

Conform Fars, "inamicul a încercat să avarieze apărarea militară, baza navală Joshan, turnul de control al aeroportului şi hangarul de elicoptere al Continental Shelf Oil Company".

Insulă situată la aproximativ 30 de kilometri de coastă, Kharg găzduieşte cel mai mare terminal de export de petrol al Iranului, care asigură aproximativ 90% din exporturile sale de ţiţei, conform unei note recente a băncii americane JP Morgan.

14.03.2026, 08:46

Iranul a bombardat din nou Tel Avivul

 

14.03.2026, 07:33

Trump: Obiectivele SUA şi ale Israelului în Iran "ar putea fi puţin diferite"

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că obiectivele Statelor Unite şi ale Israelului în Iran "ar putea fi puţin diferite", în timp ce războiul SUA-Israel cu Iranul a intrat în a treia săptămână, conform CNN,

"Ei bine, cred că ar putea fi puţin diferite, presupun; este o ţară diferită de a noastră. Dar el vă va spune că nu a existat niciodată o putere precum puterea Statelor Unite", le-a spus Trump reporterilor înainte de a urca la bordul Air Force One.

Întrebat de reporteri dacă vorbeşte zilnic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, preşedintele a răspuns: "Vorbesc cu el des."

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Israelul afirmă că a continuat să lovească Iranul şi în cursul serii de vineri, ora locală, inclusiv puncte de control ale securităţii iraniene în Teheran, clădiri guvernamentale şi depozite de armament militar.

14.03.2026, 07:28

SUA oferă o recompensă de 10 milioane $ pentru informaţii despre liderii iranieni

SUA au anunţat vineri că oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informaţii despre soarta liderilor iranieni, inclusiv noul ghid suprem, dar vizându-i în special pe Gardienii Revoluţiei, armata de elită a regimului de la Teheran.

Anunţul îl vizează atât pe Mojtaba Khamenei, noul ghid suprem, cât şi pe şeful Consiliului suprem de securitate naţională, Ali Larijani, potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul de Stat american.

Ministrul iranian de interne, Eskandar Momeni, şi ministrul Informaţiilor, Esmail Khatib, figurează de asemenea printre cele zece persoane înscrise pe lista Departamentului de Stat.

"Aceste persoane comandă şi conduc diverse elemente ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice iraniene, care planifică, organizează şi desfăşoară acţiuni teroriste în toată lumea", a declarat Departamentul de Stat. Departamentul cere eventualilor informatori să trimită informaţii prin aplicaţia Signal în special: "Informaţiile voastre vă vor putea permite să beneficiaţi de o reinstalare şi de o recompensă".

14.03.2026, 07:23

Evenimentele cheie ale zilei 14 de război

14.03.2026, 07:23

Americanii au bombardat insula iraniană Kharg

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri seară că Statele Unite au bombardat fiecare ţintă militară de pe insula iraniană Kharg şi a ameninţat că va ataca infrastructura petrolieră a insulei dacă Iranul continuă să blocheze navele care traversează Strâmtoarea Orrmuz.

Insula Kharg este o fâşie de pământ de aproximativ cinci mile în largul coastei Iranului, prin care sunt gestionate aproximativ 90% din exporturile de ţiţei ale ţării. Insula părea să fi rămas neatinsă în primele două săptămâni ale războiului cu Iranul.

"În urmă cu câteva momente, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu şi a distrus complet fiecare ţintă MILITARĂ de pe bijuteria coroanei Iranului, insula Kharg. Armele noastre sunt cele mai puternice şi sofisticate pe care lumea le-a cunoscut vreodată, dar, din motive de decenţă, am ales să NU distrug infrastructura petrolieră de pe insulă", a scris Trump pe Truth Social, adăugând că va reconsidera lovirea unor ţinte petroliere dacă navele nu vor putea trece prin Strâmtoarea Ormuz.

Un oficial american a confirmat pentru CNN că armata SUA a executat un atac la scară largă asupra insulei Kharg. Oficialul nu a dezvăluit dacă toate ţintele militare de acolo au fost distruse, aşa cum a afirmat Trump.

14.03.2026, 07:21

Presă: SUA vor trimite trupe și nave suplimentare în Orientul Mijlociu

Armata americană va desfășura trupe ale Corpului pușcașilor marini și nave suplimentare în Orientul Mijlociu, a relatat vineri presa americană, în timp ce războiul împotriva Iranului se apropie de pragul a două săptămâni de la declanșarea sa în 28 februarie.

Potrivit New York Times, circa 2.500 de pușcași marini și alte trei nave au pornit spre regiune. Wall Street Journal citează responsabili americani potrivit cărora nava de asalt USS Tripoli, cu baza în Japonia, și pușcașii marini care îi sunt atașați se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Conform CNN, a fost trimisă și o unitate expediționară de pușcași marini, care numără de obicei în jur de 2.500 de oameni.

Wall Street Journal precizează că solicitarea de întăriri cu efective de pușcași marini a fost făcută de Comandamentul central al SUA, responsabil cu trupele americane în Orientul Mijlociu, și aprobată de șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Trupe de pușcași marini se aflau deja în regiune pentru a sprijini operațiunile americane împotriva Iranului, notează ziarul.

Statele Unite și Israelul au lansat o campanie aeriană masivă împotriva Iranului pe 28 februarie, iar Teheranul a ripostat cu valuri de drone și rachete, precum și cu atacuri asupra navelor din strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din comerțul mondial cu țiței. 

