Război Israel - Hamas . După 50 de zile în care au fost prizonierii grupării teroriste Hamas, 17 ostatici au fost eliberaţi azi noapte. Printre ei, Emily Hand, fetiţa de 9 ani care mai întâi a fost declarată moartă, iar mai apoi, tatăl a fost anunţat că este, de fapt, răpită. Tot aseară, au scăpat şi două persoane cu dublă cetăţenie israeliano-română. În seara aceasta, al treilea grup de 14 ostatici a trecut deja in Israel. Printre ei şi Abigail Idan de doar 4 ani, fetiţa devenită un simbol al războiului.

Primii paşi spre libertate, după 50 de zile de capitivitate, au fost de mână cu militanţii grupării teroriste Hamas. În al doilea grup eliberat este şi Emily Hand, fetiţa de 9 ani despre care se credea că a murit în masacrul din 7 octombrie. Ostaticii au urcat rând pe rând în maşina Crucii Roşii - nu înainte de a le face cu mâna celor care i-au ţinut prizonieri. La doar câţiva kilometri distanţă, familiile îi aşteptau cu sufletul la gură. Predarea de azi-noapte a fost în pericol de a fi anulată.

Bombardamentele ar putea fi reluate dacă Egipt şi Qatar nu reuşesc să intermedieze o nouă înţelegere

Aşa arată bucuria celui care nu mai avea nicio speranţă. Tatăl micuţei Emily îşi îmbrăţişează copila cu disperarea celui care se resemnase deja că a pierdut-o. Luna trecută a primit vestea că fiica lui e moartă. "Mi-au spus: "Am găsit-o pe Emily, este moartă! Am zis "DA"! Şi am zâmbit. Exista posibilitatea să fie moartă sau să fie dusă în Gaza. Şi, dacă ştiai ceva despre ce le fac oamenilor în Gaza, e mai rău decât moartea. Ar fi fost îngrozită în fiecare minut, oră, zi şi chiar ani. Aşa că moartea a fost o binecuvântare!", declara tatăl copilei la acea vreme. După trei săptămâni, autorităţile l-au anunţat că fata ar fi încă în viaţă. Emily şi-a petrecut ziua de naştere în captivitate, cu o noapte înainte de eliberare. I s-a cântat "La mulţi ani" la o demonstraţie la care a participat şi tatăl ei.

În dimineaţa în care a fost răpită, fata dormea la o prietenă. Emily a rămas orfană de mamă la vârsta de doi ani şi jumătate. Printre cei 13 israelieni eliberaţi aseară sunt şi două românce. Potrivit surselor Observator, ar fi vorba de Sharon Avigdori şi fiica ei de 12 ani. Cele două au fost răpite din kibbutzul Be"eri, unde erau în vizită la rude. Încă 7 membri ai familiei lor au fost duşi de terorişti în Fâşia Gaza. Alţi 3 au fost ucişi. "Aşteptăm în fiecare zi, poate îi vedem numele pe una dintre liste. Aşteptăm şi ne luptăm şi este normal să fim fericiţi şi emoţionaţi pentru cei care s-au întors la noi", a declarat Mara Bujor, prietena unui dintre ostatici.

Fata şi nepoata românului Remus Aloni, eliberate în primul grup, au fost întâmpinate cu steaguri, în drumul lor spre casă. Din maşină, cu mâinile împreunate, Daniela le mulţumeşte celor care sărbătoresc alături de ele triumful vieţii. În Palestina, bucuria eliberării celor 39 de prizonieri din închisorile israeliene s-a văzut din nou pe străzi. În Gaza, situaţia umanitară este dezastruoasă. Camioanele cu ajutoare au intrat în fiecare zi de când s-a parafat acordul. Bombardamentele ar putea fi reluate dacă Egipt şi Qatar nu reuşesc să intermedieze o nouă înţelegere.

