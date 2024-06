După dezbaterea dezastruoasă cu Donald Trump , în care şi-a găsit cu greu cuvintele, Joe Biden le-a mărturisit susţinătorilor că nu a fost în cea mai bună formă , dar e capabil să conducă destinele ţării încă 4 ani. Deşi are susţinerea foştilor preşedinţi Barack Obama şi Bill Clinton, mulţi lideri democraţi îi caută înlocuitor care să-l înfrunte pe Donald Trump. Iar într-un gest fără precedent, jurnaliştii de la New York Times au titrat pe prima pagina - Pentru binele ţării, Biden trebuie să se retragă .

"Ştiu că nu sunt un om tânăr. Oameni buni, nu mai merg la fel de uşor ca înainte. Nu mai vorbesc la fel ca înainte. Nu mai dezbat la fel de bine ca înainte. Dar ştiu cum să spun adevărul", a declarat Joe Biden, după dezbatere.

Mai energic şi mai cursiv. Aşa s-a prezentat Joe Biden la un miting electoral din Carolina de Nord, la numai o zi după dezbaterea televizată cu Donald Trump.

"Nu ştiu ce aţi făcut voi aseară, dar eu am petrecut 90 de minute pe o scenă şi am dezbătut un tip care are morala unui motan vagabond. L-aţi văzut pe Trump aseară? Cred că a stabilit un nou record pentru cele mai multe minciuni spuse într-o singură dezbatere", a spus Biden.

Declaraţiile nu i-au impresionat însă pe jurnaliştii americani, extrem de îngrijoraţi că actualul lider de la Casa Albă nu mai poate gestiona încă un mandat de şef al statului.

"Pentru binele țării sale, președintele Biden trebuie să se retragă din cursă"

Cea mai mare publicaţie de peste ocean şi susţinătoare fidelă a democraţilor în ultimii 60 de ani, New York Times, a tranşat momentul stânjenitor al preşedintelui încă din titlu: "pentru binele țării sale, președintele Biden trebuie să se retragă din cursă". Conducerea ziarului a mai avertizat că Trump va fi complet diferit faţă de mandatul său anterior, din 2017.

Iar publicaţiile Wall Street Journal şi The Washington Post le-au sugerat democraţilor să-i găsească urgent un înlocuitor.

Revista TIME a surprins, la rândul ei, momentul cu o copertă specială. Cu un singur cuvânt, jurnaliştii au descris starea de spirit a susţinătorilor lui Biden - Panică. Actualul preşedinte şi echipa lui de campanie spun însă ferm că nu vor face pasul în spate.

Vă dau cuvântul meu, nu aș candida din nou dacă nu aș crede din toată inima și din tot sufletul că pot face acest lucru pentru că, sincer, miza este prea mare. Mizele sunt prea mari", a declarat Biden.

Presiuni pentru retragerea lui Joe Biden există mai ales din interiorul Partidului Democrat

Democraţi cu greutate cer retragerea lui Joe Biden din cursa electorală, iar mulţi caută un înlocuitor în ultimele 5 luni rămase până la alegerile prezidenţiale. O alternativă apreciată de mai mulţi senatori ar fi Michelle Obama, fosta prima doamnă a Statelor Unite, însă aceasta nu este dispusă să candideze.

O analiză a publicaţiei The Guardian indică 5 potenţiali candidaţi: vicepreşedinta Kamala Harris, miliardarul Jay Robert Pritzker, guvernatoarea din Michigan Gretchen Whitmer, senatorul Sherrod Brown şi Gavin Newsom.

Cu o carismă demnă de un star de la Hollywood, Gavin Newsom este favoritul partidului. Are 56 de ani, cu 25 de ani mai tânăr decât Joe Biden, şi este guvernatorul Californiei. În trecut, a dat de înţeles că e interesat să candideze la prezidenţiale.

Newsom este căsătorit de 16 ani cu starul de cinema Jennifer Siebel, cu care are 4 copii. Înainte să intre în politică, a condus un lanţ de restaurante şi hoteluri în San Francisco, unde a trăit toată viaţa.

