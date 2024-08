Gafa unui general rus. Cum a lăsat Alexander Lapin trupele ucrainene să invadeze Rusia - WSJ

Război în Ucraina . Cu câteva luni înainte ca trupele ucrainene să invadeze Kursk , generalul rus Alexander Lapin a dizolvat consiliul care coordona acțiunile armatei în regiune, a dezvăluit cotidianul american The Wall Street Journal , citând o sursă din serviciile ruse de securitate. Publicația notează că, fără un organism centralizat, încercările ruşilor de a-i opri pe ucraineni au fost "haotice și ineficiente". Iar din această cauză s-a creat un gol la graniță, pe care trupele ucrainene au putut să-l exploateze. Mai mult, în ciuda informațiilor despre o posibilă ofensivă ucraineană, trupele aflate sub comanda lui Lapin nu au luat măsuri pentru întărirea liniilor defensive sau instalarea de mine.

Generalul rus Alexander Lapin, în atribuţiile căruia intră apărarea regiunii Kursk, a dizolvat în primăvara acestui an consiliul însărcinat cu protejarea regiunii de frontieră, vulnerabilă la atacuri, relatează The Wall Street Journal (WSJ). Lapin a spus că numai armata are puterea și resursele pentru a proteja granița Rusiei, potrivit unui oficial din serviciile de securitate ruse.

Generalul Lapin a relaxat securitatea frontierei înainte de ofensiva ucraineană în Kursk

Această mutare a lăsat o gaură în apărarea frontierei ruse, care s-a prăbușit la începutul acestei luni, când trupele ucrainene au executat o ofensivă fulger peste graniță în Kursk, a evaluat cotidianul american. Trupele ucrainene au trecut granița pe 6 august şi au găsit forţe ruse dezorganizate. Au înaintat şi susţin că, începând cu 20 august, controlează peste 1.260 de kilometri pătrați de teritoriu rusesc, adică 93 de așezări.

De partea cealată, bloggerii militari ruşi susţin că armata ucraineană acţionează în Kursk dispersat cu grupuri mobile de recunoaştere şi sabotaj şi că nu toate zonele unde au fost semnalate incursiuni ale trupelor ucrainene se află efectiv sub controlul acestora. De asemenea, cea mai mare parte a câştigurilor teritoriale au fost obţinute la începutul ofensivei, suprafeţele revendicate de Kiev în ultimele zile fiind marginale după ce armata rusă a trimis întăriri şi au loc lupte.

WSJ sublinează însă că generalul Lapin nu a deschis singur porțile primei invazii străine în Rusia de la Al Doilea Război Mondial. El s-a confruntat cu o lipsă critică de oameni precum și o greșeală caracteristică conducerii de la vârful Rusiei, care de cele mai multe ori nu este conștientă de realitățile câmpului de luptă.

De la începutul războiului din Ucraina, gândirea centralizată, de sus în jos, una dintre caracteristicile definitorii ale Rusiei sub președintele Vladimir Putin, a dat rateuri pe câmpul de luptă. "Verticala puterii lui Putin este încă prezentă, dar pentru moment merge împotriva obiectivelor rusești de pe teren", a comentat William Courtney, analist şi fost diplomat american. "Și, având în vedere că planificarea Rusiei vine de sus, răspunsurile la evenimente neașteptate și în evoluţie rapidă sunt incredibil de slabe, fără ca nimeni de pe teren să ia inițiativă"

Eforturile Moscovei, haotice și ineficiente

Cu toate astea, WSJ precizează că nu este clar dacă consiliul dizolvat de generalul Lapin, format din ofițeri militari şi oficiali locali de securitate, ar fi ajutat la organizarea unui răspuns coerent din partea Moscovei. Dar fără un organism responsabil, eforturile Moscovei de a opri şi împinge armata ucraineană au fost până acum haotice și ineficiente. Ministerul de Interne, Serviciul Federal de Securitate și Ministerul rus al Apărării s-au încurcat reciproc în a oferi un răspuns.

Rusia a avut o reacție destul de lentă și dispersată, cauzată de faptul că nu se ştia exact cine este responsabil, a comentat generalul american Christopher Cavoli. Ministerul rus al Apărării nu a dat public nicio explicație pentru că a lăsat forţele ucrainene să treacă pe teritoriul Rusiei.

La câteva ore după declanşarea incursiunii armatei ucrainene, șeful Satului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forțele generalului Lapin și polițiștii de frontieră lucrează "pentru a distruge inamicul în zonele direct adiacente graniței ruso-ucrainene". Gherasimov nu a mai apărut în public de atunci.

Răspunsul Moscovei amintește de primele ore ale insurecției conduse de Evgheni Prigojin, care şi-a trimis în iunie 2023 forţele de mercenari Wagner la Moscova pentru a-i înlătura pe rivalii săi, Gherasimov și ministrul de atunci al Apărării, Serghei Șoigu.

Generalul Lapin știa că trupele ucrainene se adună la graniţă

WSJ susţine că generalul Lapin știa că trupele ucrainene se adună în apropierea graniței cu Rusia. În zilele premergătoare invaziei, Lapin a trimis la Moscova rapoarte prin care avertiza în legătură cu forțele ucrainene, potrivit corespondenților militari ruşi. Autoritățile ruse nu au luat nicio măsură pentru că au interpretat manevrele ucrainene drept tactici de război psihologic, un truc folosit de ambele tabere.

În ciuda informațiilor despre mișcările militare ucrainene, trupele aflate sub comanda lui Lapin nu au reușit să acționeze formând linii defensive sau punând mine, așa cum au făcut soldații ruși anul trecut pentru a împiedica mult trâmbiţata contraofensivă ucraineană. Când soldații ucraineni au intrat în Rusia, nu au întâmpinat rezistență semnificativă și nici nu au dat peste forțe de apărare teritorială care să îi încetinească.

Forțele ucrainene au folosit bruiajul electronic pentru a dezactiva comunicațiile, iar forțele ruse nu au mai putut să ia legătura cu comandanții. Soldaţii ruşi slab înarmaţi au fost prinşi sau fugăriţi în păduri. Unii au organizat o rezistență localizată, luând în ambuscadă forțele ucrainene. Dar sute de soldați ruși, mulți dintre ei recruți, s-au predat.

Nu era prima dată când Lapin este acuzat de proastă planificare și lipsă de oameni. La începutul lui septembrie 2022, forțele ucrainene au lansat un atac surpriză în nord-estul Ucrainei. Rușii nu și-au întărit suficient pozițiile din prima linie, iar ucrainenii i-au ocolit folosind vehicule rapide de teren, urmate de eșaloane blindate mai grele. Linia ofensivă a Rusiei s-a prăbușit și Ucraina a reușit să recupereze mii de kmp. După eşec, liderul cecen, Ramzan Kadîrov, i-a cerut demisia: "L-aș retrograda pe Lapin la stadiul de soldat, i-aș retrage premiile și l-aș trimite în prima linie cu o mitralieră".

Unii dintre bloggerii militari ruşi au considerat nedrepte acuzaţiile, deoarece Lapin fusese mutat recent în zona în care liniile rusești s-au prăbușit. Cu toate acestea, generalul a fost înlăturat la scurt timp din postul său și ulterior numit din nou în funcția de comandant adjunct al forțelor ruse din Ucraina.

