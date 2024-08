Ucraina nu şi-a anunţat aliaţii că invadează Kursk de teamă că Occidentul ar cere anularea ofensivei - The Economist

Război în Ucraina . Incursiunea forţelor ucrainene în Kursk a fost planificată în mare secret de către comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, relatează The Economist . Potrivit publicaţiei britanice, Ucraina nu i-a anunţat până în ultimul moment pe aliații occidentali despre planurile sale pentru ca aceştia să nu pună presiune pe Kiev să anuleze operaţiunea. Dar când Occidentul a fost informat după declanşarea ofensivei, pe 6 august, nu s-a mai opus. În acest timp, ruşii acuză că ucrainenii au invadat Kursk cu ajutorul SUA, Marii Britanii şi Poloniei.

Raidul șoc al Ucrainei în regiunea rusă Kursk a fost descris drept o combinaţie de noroc şi îndrăzneală, născută din disperare și în mare secret. A ridicat moralul ucrainenilor și a arătat că pot dezvoltat noi tactici eficiente. Dar, după două săptămâni, progresul a încetinit şi încă nu este clar dacă trupele ucrainene se pot fortifica în regiune, a evaluat The Economist care a intervievat soldați implicați în operaţiune și surse aflate la curent cu planificarea ei.

Occidentul nu a fost anunţat de ofensiva din Kursk

Oleksandr Sîrski a păstrat secretă pregătirea ofensivei în regiunea Kursk a Rusiei cât mai mult posibil. Nu le-a spus inclusiv aliaţilor occidentali. Generalul și-a ținut planurile ascunse, împărtășindu-le doar cu un grup restrâns de generali și oficiali de securitate. A vorbit direct cu președintele, fără intermediari. Serviciile de informații ale armatei au efectuat o mare parte din recunoaștere, în loc să o lase pe seama GUR, agenția de informații militare a Ucrainei, care a fost inclusă doar într-o etapă târzie, a relatat The Economist.

Aliații occidentali au fost lăsați în mod deliberat pe întuneric. "Sîrski a avut două operațiuni anterioare subminate de Occident. Una a fost divulgată rușilor și, într-o altă ocazie, am fost instruiți să anulăm operaţiunea", a dezvăluit o sursă. Articolul nu precizează despre ce operațiuni era vorba, dar cotidianul american The New York Times a relatat că, la începutul lunii iulie, şeful Pentagonului, Lloyd Austin, a fost sunat de ministru rus al Apărării, Andrei Belousov pentru a-l anunţa de un complot ucrainean misterios. Americanii au transmis apoi Kievului să renunţe la misiunea pregătită. Nu se precizează despre ce era vorba iar presa rusă a speculat că ucrainenii ar fi pregătit un atac cu drone asupra lui Putin în timpul unui eveniment public.

Ruşii ar fi presupus că americanii nu-i vor lăsa pe ucraineni să intre în Kursk

Limitarea comunicării le-a permis ucrainenilor să lanseze atacul în Kursk înainte ca rușii să înțeleagă ce se întâmplă. "Ruşii si-au dat seama că ceva se întâmplă, dar probabil au presupus că vom avea nevoie de probate americană pentru o operațiune atât de îndrăzneață", a explicat sursa citată. Pus în faţa faptului împlinit, Occidentul nu s-a mai opus ofensivei, mai explică The Economist.

Comandamentul militar al Ucrainei a luat în considerare, în etapa de pregătire, mai multe scenarii pentru un impuls ofensiv în cele mai slabe puncte ale liniei de apărare ruse : o lovitură în regiunea Briansk din nord, o lovitură în regiunea Kursk, o combinație de atacuri asupra celor doua, sau asupra mai multora. Obiectivul principal a fost atragerea trupelor ruse din Donbas și obţinerea unei monede de schimb pentru negocieri.

Soldații au început să suspecteze ce avea să urmeaze de abia la începutul lunii august, când li s-au înmânat brusc echipamente noi, căști cu microfoane încorporate și puști de asalt. Ei au făcut exerciții de antrenament pe machete reprezentând satele rusești.

Zelenski a confirmat că Occidentul nu ştia

Volodimir Zelenski a confirmat pe 19 august că aliaţilor occidentali nu li s-a spus despre planurile de a ataca Kursk. "Cu doar câteva luni în urmă, mulți din lume, dacă ar fi auzit că plănuim o astfel de operațiune ca cea din regiunea Kursk, ar fi spus că este nerealistă și că presupune încălcarea celei mai mari linii roşii a Rusiei. De aceea, de fapt, nimeni nu a auzit de pregătirea noastră".

Presa rusă nu crede această variantă şi susţine că incursiunea Ucrainei în Kursk a fost pregătită cu participarea serviciilor de informaţii din SUA, Regatul Unit şi Polonia. "Unităţile implicate au trecut printr-o perioadă de coordonare de luptă în centre de instruire din Regatul Unit şi Germania", a relatat cotidianul Izvestia, citând serviciul de informaţii externe. Serviciul rus de informaţii externe a mai precizat pentru Izvestia că are "informaţii demne de încredere" pentru a-şi susţine acuzaţiile, dar nu a furnizat nicio dovadă în acest sens.

Casa Albă a afirmat după lansarea ofensivei din Kursk că SUA nu au fost notificate în prealabil de Kiev că plănuieşte o incursiune militară. Iar Pentagonul a anunţat pe 20 august că încă discută cu oficialii de la Kiev obiectivele operaţiunii din Kursk, a refuzat să ofere detalii şi nici nu a spus direct dacă susţine incursiunea. A evaluat totuşi că Rusia are dificultăţi în a răspunde şi a mutat un număr mic de soldaţi. A subliniat că evenimentele din Kursk nu au schimbat sprijinul Washingtonului pentru Kiev.

