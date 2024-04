Israelul îşi retrage trupele din Khan Younis. Situaţia refugiaţilor, din ce în ce mai disperată în oraşul devenit o ruină: Preferăm să murim

Război Israel - Hamas . Israelul a decis să-şi retragă trupele din oraşul Khan Younis, după deja jumatate de an de război în Gaza, timp în care localitatea a fost redusă la stadiul de ruine. Mulți oameni au sperat că se vor putea muta înapoi în casele lor, însă au găsit un oraș sub dărâmături. Între timp, ONU își arată îngrijorarea în legătură cu planurile armatei israeliene de a-și extinde ofensiva în Rafah , acolo unde se adăpostesc cei mai mulți oameni. Potrivit celui mai recent bilanţ oferit de Ministerul Sănătăţii din Gaza, 33.000 de palestinieni au fost ucişi în şase luni de război, din care peste 14.500 de copiii. Israelul a contestat mereu acurateţea bilanţului.

Locuitorii din Khan Younis ar revenit în oraş imediat după ce israelienii le-au comunicat că nu există niciun pericol dacă se întorc acasă. Doar că, odată ajunşi în localitate, s-au confruntat cu o realitate cumplită. "Ceea ce am văzut când ne-am întors în orașul Khan Younis a fost o distrugere completă, de parcă un cutremur ar fi lovit toate cartierele", potrivit unui localnic. "Am plecat doar cu hainele de pe noi și când au spus că drumul este deschis, am revenit și am găsit casa demolată". "Nu mi-am găsit casa din cauza dărâmăturilor. Unde este locul meu? Unde este casa mea? Nu se ştie. Suntem într-o situaţie tragică. Preferăm să murim mai degrabă, decât să trăim în mijlocul crimelor armatei de ocupație".

Problema majoră este că, în afară de faptul că nu mai au unde să locuiască, refugiaţii nu mai au cele necesare supravieţuirii. Israelul refuză să creeze noi puncte de trecere pentru ajutoarele umanitare, astfel că situaţia devine din ce în ce mai disperată. Iar posibilitatea ca Benjamin Netanyahu să dea ordin invaziei în Rafah înrăutăţeşte şi mai mult lucrurile. "Ce avem în faţă în acest moment este o situație foarte instabilă și o activitate militară foarte ostilă. Toată lumea din Fâșia Gaza are nevoie de un fel de sprijin din partea noastră", spune Jamie McGoldrick, coordonator adjunct în cadrul ONU.

Misiunea dificilă a lui Netanyahu

Premierul Benjamin Netanyahu mai are o misiune dificilă de îndeplinit. Să amelioreze relaţiile cu ţările din care proveneau cei şapte voluntari ucişi din adins. Explicaţia potrivit căreia a fost doar o eroare care se poate produce în orice moment atunci când vine vorba despre un război nu a convins pe nimeni. "Nu considerăm că explicațiile sunt satisfăcătoare în acest moment. Am avut un moment în care o mașină a fost lovită, apoi a fost lovită o altă mașină, apoi a fost lovită o a treia mașină. Avem nevoie de transparență deplină cu privire la aceste circumstanțe", a declarat Anthony Albanese, premierul australian.

În orice caz, Benjamin Netanyahu se află într-o situaţie cât se poate de delicată. După ce, în weekend, s-a confruntat cu un protest la care au participat mii de israelieni care i-au cerut readucerea acasă a prizonierilor, acum este contestat în rândul coaliţiei care l-a repus în fotoliul de premier. Politicienii de extremă dreapta de care a avut nevoie pentru a forma Executivul îl ameninţă cu ruperea coaliţiei în cazul în care ezită să invadeze oraşul Rafah.

