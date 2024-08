Kamala Harris a acceptat nominalizarea democraţilor și promite să fie un președinte pentru toți americanii. Momentele cheie din timpul convenției

În ultima zi a Convenţiei Democrate, toţi ochii au fost pe Kamala Harris. Cu o energie fantastică şi pe melodia Freedom a lui Beyonce, actuala vicepreşedintă a Statelor Unite a urcat pe scenă ca să accepte nominalizarea colegilor democraţi în cursa pentru Casa Albă. "Accept nominalizarea pentru funcţia de preşedinte al Statelor Unite ale Americii".

Kamala a început discursul cu povestea emoţionantă de viaţă a părinţilor săi. Apoi, a povestit cum a ajuns procuror. ”Când eram în liceu, am început să observ ceva la prietena mea cea mai bună, Wanda. Era tristă la şcoală. Erau momente când nu voia să meargă acasă. Într-o zi am întrebat-o dacă totul este în regulă. Mi-a mărturisit că era abuzată sexual de tatăl ei vitreg. Acesta este unul dintre motivele pentru care am devenit procuror, pentru a proteja oameni ca Wanda“.

Alături de Kamala au fost nepoata şi fiica ei vitregă. "Kamala a intrat în viaţa mea când aveam 14 ani, o perioadă „foarte uşoară“ pentru un adolescent. Indiferent de situaţie, Kamala a fost acolo pentru mine. A fost răbdătoare, grijulie şi întotdeauna m-a luat în serios. Nu a încetat niciodată să mă asculte şi nu va înceta să ne asculte pe toţi".

Atmosfera a fost completată şi de momente artistice. Pink a oferit un spectacol de excepţie. Evenimentul a avut şi o însemnătate aparte pentru vicepreşedintă - ieri a fost şi ziua în care Kamala şi soţul său Doug au împlinit zece ani de căsătorie.

Kamala Harris, atac la adresa lui Donald Trump

Au fost însă şi momente tensionate. Kamala l-a atacat pe adversarul său, Donald Trump după mai puţin de zece minute. "Gândiţi-vă ce intenţionează să facă dacă îi dăm din nou puterea. Gândiţi-vă la intenţia lui de a elibera extremiştii violenţi care au atacat ofiţerii de poliţie de la Capitoliu. Intenţia sa explicită de a închide jurnalişti, oponenţi politici şi orice persoană pe care o consideră duşman".

Bineînţeles, discursul nu a trecut neobservat de Donald Trump. “Ea nu ştie ce face. Este cel mai rău vicepreşedinte. Kamala spune că vrea să vorbească despre viitor. Nu vom avea un viitor cu frontiere deschise şi cu toate celelalte probleme pe care le are această ţară. Alegerea este simplă: amnistierea infractorilor de către Kamala sau deportarea în masă a infractorilor de către Trump. Cred că este destul de uşor”.

Kamala a promis să fie un preşedinte pentru toţi şi a vorbit atât despre situaţia precară din Gaza, cât şi despre sprijinul necondiţionat pe care Statele Unite îl oferă Ucrainei. ”În ceea ce priveşte războiul din Gaza, preşedintele Biden şi cu mine lucrăm tot timpul, pentru că acum este momentul pentru a încheia un acord privind ostaticii şi un acord privind încetarea focului. Şi să fiu clară: voi sprijini întotdeauna dreptul Israelului pentru a se apăra şi mă voi asigura întotdeauna că Israel are capacitatea de a se apăra, pentru că poporul israelian nu trebuie să mai treacă vreodată prind oroarea pe care o organizaţie teroristă numită Hamas a provocat-o în 7 octombrie, inclusiv violenţă sexuală de nedescris şi masacrarea tinerilor la un festival de muzică”, a declarat Harris."

Ea a continuat: ”În acelaşi timp, ce s-a întâmplat în Gaza în ultimele zece luni este devastator. Atât de multe vieţi inocente pierdute. Oameni disperaţi, înfometaţi fugind pentru a fi în siguranţă din nou şi din nou. Dimensiunile suferinţei este sfâşietoare. Preşedintele Biden şi cu mine lucrăm pentru a pune capăt acestui război, în aşa fel încât Israelul să fie în siguranţă, ostaticii să fie eliberaţi şi suferinţele din Gaza să înceteze, iar poporul palestinian să poată conştientiza dreptul său la demnitate, securitate, libertate şi auto-determinare”.

Mesaje cheie din discursul Kamalei Harris

Kamala Harris a promis că, dacă va fi aleasă, va ”readuce proiectul de lege privind securitatea bipartidă la graniţă” făcut să eşueze de Donald Trump şi ”îl va transforma în lege”. În ceea ce priveşte politica externă, Harris s-a angajat să sprijine Ucraina în lupta sa împotriva agresiunii Rusiei.

În finalul discursului, Kamala Harris a susţinut că ţara nu este atât de divizată precum susţine oponentul său, făcând apel la unitate. Ea a spus că americanii ”au mult mai multe în comun decât ceea ce ne separă” şi că ”niciunul dintre noi nu trebuie să eşueze pentru ca toţi să reuşim”.

Harris a mai adăugat că fostul preşedinte Donald Trump şi candidatul secundar JD Vance ”denigrează America” şi vorbesc în campanie despre ”cât de groaznic este totul”. ”Ei bine, mama mea avea o altă lecţie. Să nu laşi pe nimeni niciodată să îţi spună cine eşti, tu să le arăţi cine eşti. America, să ne arătăm unii altora şi lumii cine suntem şi valori avem: libertate, şansă, compasiune, demnitate, corectitudine şi posibilităţi nesfârşite”, a conchis ea.

În discursul său, Harris a vorbit despre ”o nouă cale înainte”, afirmând că planurile sale pentru a proteja clasa de mijloc sunt personale pentru că ea provine din clasa de mijloc. Ea a cerut crearea unei ”economii bazate pe oportunităţi, unde fiecare are o şansă să facă faţă concurenţei şi o şansă să reuşească”.

Harris a promis să pună capăt crizei de locuinţe şi să protejeze asistenţa socială şi Medicare. Ea a spus că planurile sale diferă de cele ale lui Trump, acuzându-l pe fostul preşedinte că luptă ”pentru el însuşi şi pentru prietenii săi miliardari”. ”Cred că America nu poate fi cu adevărat prosperă decât dacă americanii pot pe deplin să ia decizii cu privire la viaţa lor. (…) Dar în această seară, în America, prea multe femei nu pot să ia aceste decizii. Şi să ne lămurim cum am ajuns aici. Donald Trump a ales membri ai Curţii Supreme a SUA pentru a lua dreptul la avort. Şi acum se laudă cu asta”, a afirmat Harris.

Harris a spus că a călătorit prin ţară şi a auzit poveşti despre doctori ”care se tem că vor merge la închisoare pentru că îşi îngrijesc pacienţii. Cupluri care încearcă să aibă o familie, opriţi în mijlocul tratamentului pentru fertilizare in vitro. Copii care au supravieţuit unei agresiuni sexuale, care ar putea fi forţaţi să ducă la termen o sarcină”. ”Asta se întâmplă în ţara noastră din cauza lui Donald Trump. Şi, să înţelegem, nu a terminat (…)”, a adăugat ea. ”Spus simplu: au înnebunit”, a susţinut Harris.

Kamala Harris este prima femeie de culoare şi prima femeie americană de origine asiatică la conducerea taberei unui partid important. Dacă va fi aleasă, Harris ar prima prima femeie preşedinte şi primul preşedinte indiano-american.

