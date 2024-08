În mai puţin de două săptămâni, Kamala Harris a reuşit să adune de partea ei mai bine de jumătate din delegaţii Partidului Democrat, lucru care îi garantează acum un loc sigur în cursa pentru Casa Albă.

"Sunt onorată să fiu prezumtivul candidat democrat la funcția de președinte al Statelor Unite. Și vă spun că munca delegaților noștri, a liderilor noștri de stat și a personalului a fost esențială pentru a face acest moment posibil", a spus Kamala Harris, candidat la preşedinţia SUA. "V-ați făcut vocile auzite, iar ceea ce ați spus a fost clar. Nu dăm înapoi. Trebuie să o trimitem pe Kamala Harris la Casa Albă!", a declarat Jaime Harrison, preşedinte al Comitetului Naţional Democrat.

Mii de delegaţi au votat pentru candidatura Kamalei Harris la Casa Albă

Vezi și

Vestea a fost primită cu mult entuziasm de vicepreşedintă în cadrul unei conferinţe ţinute online, unde mii de delegaţi au votat pentru candidatura acesteia la Casa Albă. Procesul de vot se va încheia luni.

"Această metodă a fost utilizată de Partidul Democrat şi în 2020, când au ținut convenția în timpul pandemiei COVID-19. Dar în acest an, este un proces pe care democrații îl folosesc din nou, pentru a ocoli anumite state, cum ar fi Ohio, care au reguli specifice despre care democrații spun că ar putea perturba întregul proces de nominalizare", explică Meg Kinnard, The Associated Press.

Kamala va accepta nominalizarea săptămâna viitoare şi va sărbători succesul la Convenţia Democrată, programată să aibă loc la Chicago, la jumătatea acestei luni. Acum, Kamalei i-au rămas la dispoziţie mai puţin de o sută de zile pentru a-i convinge pe americani că este mai bună decât adversarul său, Donald Trump.

Continuă ancheta în cazul tentativei de asasinat a lui Donald Trump

Între timp, continuă ancheta în cazul tentativei de asasinat a republicanului. Șeful Serviciului Secret al Statelor Unite a declarat că echipele de lunetiști de la mitingul din Pennsylvania nu știau de atacator până când nu s-au tras focuri de armă. "A fost un eșec. Ar fi trebuit să avem o acoperire mai bună pe acea linie a acoperișului. Aceasta este concluzia, că a fost un eșec al Serviciilor Secrete", a mărturisit Ronald Rowe, şeful Secret Service.

Potrivit unor sondaje, doar 3 din 10 americani au încredere în Serviciile Secrete.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Unde preferați să plecaţi în minivacanţa de Sf. Maria? La mare La munte În străinătate Nu plec în vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰