"Mi-a dat 3.000 de dolari să-i fac temele". Cum a ajuns o profesoară să mediteze copiii miliardarilor din Dubai

Din 2020, americanca face meditaţii cu copiii milionarilor şi miliardarilor care au făcut bani din investiții în petrol sau startupuri tech. Una dintre familiile la care a fost angajată locuia într-unul dintre cele mai scumpe apartamente din Dubai, cu un salon special unde erau expuse opere de artă, un salon de masaj, sală de sport şi cinema. Locuinţa se întindea pe cinci etaje, avea un lift privat şi câini de pază la uşă.

"De multe ori, părinții nu erau acasă, dar cei pe care i-am întâlnit erau aproape întotdeauna prietenoși cu mine. Cel mai des am discutat cu bonele, care erau la dispoziția copiilor. Ele îmi pregăteau cina, ceea ce mă făcea să simt că fac parte din familie. Unul dintre elevii mei avea propria lui sală de clasă acasă, care era mai bine dotată decât orice ai vedea vreodată într-o școală normală", spune tânăra.

Experienţa sa cu aceste familii au făcut-o să realizeze cât de diferit privesc aceşti copii lumea. Profesoara a povestit că, la un moment dat, după ce a încheiat ora de arte plastice, i-a spus elevului său că trebuie să facă curăţenie. Acesta i-a replicat: "sub nicio formă. Nu te plătesc să faci curăţenie, o plătesc pe ea pentru asta", arătând spre bonă.

Bonusuri la final de an şi excursii cu iahtul

Un alt copil i-a spus că o va plăti cu 3.000 de dolari în plus doar ca să facă tema în locul lui. "Acest comportament este considerat normal în Dubai, deoarece copiii sunt obișnuiți cu o bogăție extremă". De asemenea, părinții au răsplătit-o cu nenumărate cadouri și uneori se întreceau cu alții pentru serviciile ei oferind sume tot mai mari. "Dacă știau că voi fi acasă la un client, se ofereau să plătească dublu sau triplu pentru a mă convinge să vin la ei. Și de fiecare dată când credeam că le-am văzut pe toate, se mai găsea ceva care să mă surprină”, a spus profesoara.

Odată, tânăra a întârziat la lecţie pentru că i se stricase maşina. Părinţii elevului nu au certat-o, în schimb, mama acestuia i-a oferit 7.000 de dolari pentru reparaţii. Aceeaşi familie i-a mai dat, la finalul anului, 20.000 de dolari drept bonus. De multe ori, americanca era invitată în vacanţe, împreună cu familiile care o angajaseră pentru a le oferi lecţii copiilor.

"Vara trecută am fost angajată să am grijă de doi frați, care aveau 4 și 6 ani. Părinţii lor planificaseră o vacanţă pe iahtul privat și doreau să navigheze de-a lungul coastei italiene timp de două luni. La câteva săptămâni după ce am semnat contractul, m-am trezit urcată într-o barcă care se îndrepta spre o ambarcaţiune de dimensiunea unui feribot".

