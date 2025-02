"Mi-am câştigat soţul într-un concurs pe TikTok". Bărbatul, avertizat că "soţia de ocazie" vrea să-i fure rinichii

"Mi-a plăcut foarte mult să mă conectez cu oamenii, să mă distrez și să am experiențe unice. Așa că am cam combinat aceste două lucruri de a mă distra și de a încerca să atrag atenția (...). Am postat un videoclip în care spuneam că vreau să mă căsătoresc cu o persoană complet străină. O grămadă de oameni au răspuns și s-a întâmplat să fie Danielle", a declarat Gunnar, într-un podcast. De partea cealaltă, Danielle e glumit pe seama întregii întâmplări spunând că niciodată nu şi-a dorit o nuntă tradiţională. "Mi-am câștigat soțul într-un concurs. Nu am vrut niciodată să mă căsătoresc într-un mod tradițional", a declarat Danielle.

Tinerii au fost criticaţi dur pe reţelele de socializare pentru relaţia lor

Cei doi au fost conştienţi de la început că atât anunţul de pe TikTok cât şi căsătoria în sine sunt doar un mod de a se amuza şi au plănuit să divorţeze la o săptămână de la nunta "aranjată". Au descoperit însă destul de rapid că între ei există o chimie reală şi se înţeleg foarte bine. Plus de asta, costurile legate de divorţ erau destul de ridicate. "Nu ne-am gândit niciodată că ne vom îndrăgosti", a spus Danielle.

Articolul continuă după reclamă

Tinerii au fost criticaţi dur pe reţelele de socializare pentru relaţia lor. Gunnar a fost chiar avertizat că Danielle s-a căsătorit cu el din interes sau că la un moment dat îi va fura rinichii. Nici familiile lor nu au văzut cu ochi buni relaţia lor. Danielle a povestit că prima dată când l-a dus pe Gunnar să-i cunoască părinţii, tatăl ei a luat o puşcă în mână.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce preferaţi, voucher de 36 de lei pe lună sau prelungirea plafonării facturilor la energie? Voucher de 36 de lei pe lună Prelungirea plafonării facturilor la energie

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰