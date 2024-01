Vezi și

În mijlocul nopţii, poliţiştii au izolat o fermă abandonată în provincia Ancona, nu departe de casa din localitatea Vallesina în care tânăra a locuit până în urmă cu doi ani cu mama ei. Proprietarii au găsit acolo cadavrul unei femei despre care carabinierii cred că este cel al Andreei Rabciuc.

Mutată ulterior în ferma unde a fost găsită

Reporter-Proprietar fermă: Fratele dumneavoastră le-a găsit (n.r. rămăşiţele) când a intrat să ia nişte lemne?

- Da, să ia lemne din încăperea aceea.

- Şi ce a văzut?

- Nu ştiu.

- A văzut rămăşite umane?

- Da, rămăşiţe.

Criminaliştii au dat şi peste o geacă albă şi cizme negre, exact hainele pe care le purta Andreea în momentul dispariţiei. La fermă a venit într-un suflet mama sportivei dar a fost chemat de urgenţă şi avocatul iubitului ei, singurul suspect din acest caz.

"Aperi un criminal care mi-a ucis fetiţa!", i-a strigat Georgeta, mama Andreei, apărătorului lui Simone Gresti. Dacă testele ADN confirmă identitatea româncei, anchetatorii sunt puşi în faţa unui nou mister.

Cornelia Crîşmaru, corespondent Observator în Italia: Poliţiştii încearcă să afle cand si cum a ajuns cadavrul în interiorul clădirii. Ferma se află la doar un kilometru distanţă de locul dispariţiei şi a fost inspectată de două ori, a doua oară cu câini special antrenaţi. Anchetatorii nu au gasit nimic suspect atunci, astfel că iau in considerare ca victima să fi fost mutată acolo ulterior.

Andreea Rabciuc avea 27 de ani la momentul dispariţiei, pe 12 martie 2022. Multiplă campioană a României la tir sportiv, ea a făcut parte şi din lotul de seniori al României la acest sport. După ce s-a mutat în Italia alături de mama ei, ea a lucrat în baruri şi în restaurante de tip fast food.

Nimeni nu a mai auzit însă de ea după o petrecere la care a participat alături de iubitul ei şi alţi prieteni. Aceştia spun că Andreea s-a certat toată noaptea cu partenerul ei. A plecat pe jos la 6 dimineaţa, fără bani şi fără telefon, care îi fusese luat de Simone. Înainte de asta, i-a trimis un mesaj audio tatălui ei, din Spania, şi un altul fostului iubit.

Andreea: Te-am sunat pentru că mama mi-a permis să mă văd cu tine şi doar cu tine pentru că ştie că eşti un băiat bun care nu mă îndeamnă să mă droghez, să beau sau să fac alte lucruri rele.

Dispariţia Andreei a ţinut capul de afiş în Italia. Luni întregi, voluntarii şi pompierii au organizat misiuni de căutare, la care a participat mama ei, dar niciodată fostul iubit. Cazul ei a fost prezentat de mai multe ori în emisiunea "Chi l'ha visto" de la postul naţional Rai. Georgeta l-a bănuit tot timpul pe Simone că ar fi ucis-o şi l-a confruntat în direct.

Georgeta Croceanu, mama Andreei: El trebuie să spună adevărul. Dacă are curaj, să spună adevărul! Ce s-a întâmplat cu Andreea? Fiica mea se temea de el. Toate mesajele pe care eu le trimiteam fiicei mele tu le citeai primul. Apoi le citea ea. Tu o controlai, erai posesiv.

Acuzat iniţial de sechestrare de persoane, Simone Gresti a fost anchetat apoi şi pentru trafic de droguri. A susţinut însă mereu că nu i-a făcut vreun rău Andreei.

Simone Grest, fostul iubit al Andreei: Am spus deja ce ştiu. Am spus-o eu, au spus-o cei care erau cu noi. Nu ştiu unde s-a dus Andreea, cu cine a plecat, dacă a urcat în maşina cuiva. Nu am cum să ştiu.

În decembrie 2023, mama româncei a postat un mesaj sfâşietor în ziua în care fiica ei ar fi împlinit 29 de ani. Nu este prima dată când poliţiştii cred că au descoperit trupul Andreei. În luna iulie a anului trecut, un schelet de femeie a fost descoperit într-un canal din Roma, dar testele au arătat că nu era ea.

