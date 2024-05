Video Momentul în care o tornadă loveşte în centrul oraşului Graz din Austria. Cerul s-a înnegrit complet, îngrozind localnicii

Natura s-a dezlănţuit pe întreg continentul european! Franţa, Germania şi Olanda au fost lovite de furtuni puternice, însoţite de grindină, care au adus şi inundaţii. Iar într-un oraş din Austria, o tornadă i-a speriat pe localnici. Peste Ocean, în Statele Unite, numai într-o singură zi, au fost raportate sute de furtuni. Ciclonul care a măturat Europa ajunge şi la noi. Deja, un sfert de ţară este sub cod galben de ploi şi furtuni, iar de astăzi atenţionările se extind. În plus, ploile se suprapun cu un nor de praf saharian.