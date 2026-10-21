NATO trimite avioane și drone în Marea Neagră. Rutele maritime de lângă România, printre cele mai periculoase

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră s-au intensificat în ultimele săptămâni, iar tot mai multe incidente au loc în apropierea României și Bulgariei. NATO a anunțat, marți, că va trimite în regiune noi sisteme de supraveghere și recunoaștere, pe fondul temerilor că războiul din Ucraina se extinde spre granițele Alianței. Numai anul acesta 35 de drone au pătruns neautorizat în spațiul nostru aerian, iar potrivit unei analize The Guardian, rutele maritime din Marea Neagră sunt printre cele mai periculoase din lume.

NATO își consolidează prezența militară în Marea Neagră, după o serie de atacuri rusești asupra navelor comerciale care transportă cereale și alte mărfuri din Ucraina. România se află tot mai des în centrul acestor incidente. În weekend, avioane românești au fost ridicate de la sol pentru a doborî două drone suspectate că ar fi rusești.

Potrivit publicației The Guardian, numai marți, alte cinci nave de marfă au fost atacate. Armata rusă a anunțat că a lovit trei nave în portul ucrainean Reni și alte două nave care se îndreptau spre Odesa.

Atacurile vizează navele care transportă cereale și alte produse agricole, esențiale pentru economia Ucrainei. În același timp, incidentele tot mai dese aduc conflictul mai aproape de statele NATO de la Marea Neagră.

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România, afectată de incidente cu drone

În weekend, România a trimis avioane de luptă pentru a intercepta două drone suspectate că ar fi rusești, care au pătruns în spațiul aerian al țării. Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, a declarat că aparatele ar putea fi drone rusești de ultimă generație, capabile să zboare cu viteze apropiate de cele ale avioanelor de luptă.

"Zburau cu 450 km/h, ceea ce ne face să credem că erau drone Geran-4, fabricate în Rusia, cu motor turbopropulsor”, a spus fostul ministru. Acesta a precizat că este prima dată când România doboară drone de acest tip.

Datele prezentate de autoritățile române, scriu jurnaliștii britanici, arată că, de la începutul anului, au fost înregistrate 35 de pătrunderi neautorizate ale dronelor, față de 9 în tot anul 2025. Forțele române au doborât 6 drone în acest an, în timp ce anul trecut nu a fost doborât niciuna.

Săptămâna trecută, două petroliere care transportau produse chimice au fost lovite de drone în apropierea coastei românești a Mării Negre. Ambele nave erau ancorate în apropierea canalului Sulina, care leagă Dunărea de Marea Neagră și este folosit pentru exporturile ucrainene.

În ultimele două săptămâni, cel puțin alte cinci nave de marfă au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei. În urma incidentelor, 23 de marinari au murit sau sunt dați dispăruți. Cele mai multe atacuri au avut loc în afara apelor teritoriale ale statelor NATO.

NATO trimite sprijin în regiune

Alianța Nord-Atlantică a anunțat marți că va suplimenta echipamentele militare din zona Mării Negre. Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat că ambasadorii statelor membre s-au reunit în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre securitatea regiunii.

"NATO și-a consolidat deja prezența pe flancul estic, inclusiv prin capacități de combatere a dronelor. Vom trimite mijloace suplimentare în regiune, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și analizarea probelor", a transmis aceasta.

Sprijinul va include avioane de patrulare maritimă, sisteme radar, drone și personal specializat în informații. Franța a trimis deja, pe 18 octombrie, un avion de recunoaștere maritimă în România. La rândul său, Bulgaria a cerut NATO să trimită pe teritoriul său avioane de luptă și sisteme pentru combaterea dronelor.

Și România a cerut NATO să-și consolideze prezența în regiunea Mării Negre și să ofere mai mult sprijin pentru detectarea și combaterea dronelor, precum și pentru supravegherea zonei, a transmis președintele Nicușor Dan. Securitatea regiunii este esenţială nu doar pentru România şi statele riverane, ci şi pentru întreaga Europă şi pentru comerţul internaţional, a mai adăugat șeful statului.

Marea Neagră, tot mai periculoasă pentru navele comerciale

Compania Ambrey, specializată în evaluarea riscurilor maritime, avertizează că nu există deocamdată semne că amenințările la adresa navelor care transportă cereale și petrol se vor reduce.

Tomas Alexa, analist al companiei, a declarat că numărul atacurilor a crescut puternic începând din iulie. Potrivit estimărilor Ambrey, forțele ruse ar fi responsabile pentru aproximativ 80% dintre acestea.

Bilanțul tot mai grav ar putea fi legat și de atacurile repetate asupra acelorași ținte, folosind atât drone aeriene, cât și drone de suprafață. Unele dintre acestea pot transporta până la jumătate de tonă de explozibil. Navele mai mici, care folosesc în principal sistemul de canale al Dunării, se scufundă rapid după ce sunt lovite.