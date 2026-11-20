Uniunea Europeană îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pe lângă UE, după ce atacurile ruse asupra Kievului au avariat ambasadele mai multor țări membre ale blocului comunitar.

Mai multe persoane stau pe balconul unei clădiri avariate, aflate în apropierea ambasadei Austriei, care a fost lovită în atacurile cu drone asupra Kievului din 19 noiembrie 2026. - Profimedia Images

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că atacurile au avut loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei.

"În timp ce Putin pășea pe covorul roșu la Shenzhen, lovituri ruse au atins Kievul și au avariat mai multe ambasade europene și non-europene", a spus Kallas.

Ca răspuns la atacuri, UE îl va convoca pe șeful Misiunii permanente a Rusiei la UE și Euroatom, a anunțat Kaja Kallas. "Sediile diplomatice sunt protejate în conformitate cu dreptul internațional. Rusia arată desconsiderare față de acesta în fiecare zi", a subliniat fosta șefă a guvernului eston.

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Aceasta a adăugat că UE își va intensifica sprijinul pentru Ucraina și va spori presiunea exercitată asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.

Printre ambasadele din Kiev avariate de la Kiev se află cele ale Austriei și Olandei. Cancelarul austriac Christian Stocker s-a declarat șocat și a descris acțiunile Rusiei drept "complet inacceptabile". El a menționat totodată că membrii echipei ambasadei nu au fost răniți.

Ministrul de externe olandez Tom Berendsen a precizat că un proiectil a căzut în spatele ambasadei Olandei la Kiev în timpul zilei. Colegii săi nu au fost răniți, dar clădirea ambasadei a fost ușor avariată.