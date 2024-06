"Nu vom abandona" Ucraina în faţa "tiranului" rus. Discurs manifest al lui Joe Biden ceremoniile Debarcării din Normandia

După ce a adus un omagiu veteranilor americani la cimitirul din Colleville-sur-Mer, Joe Biden a vorbit despre situaţia din Ucraina. "Ucraina este invadată de un tiran şi nu vom renunţa niciodată", a spus el. "Ucrainenii suferă pierderi uriaşe, dar nu renunţă", a subliniat şeful Casei Albe într-un discurs rostit în prezenţa preşedintelui francez Emmanuel Macron. "Nu putem ceda în faţa dictatorilor, este de neimaginat. Dacă am face-o, am fi uitat ce s-a întâmplat pe această plajă", a declarat Joe Biden, referindu-se la ţărmurile debarcării din Normandia din urmă cu opt decenii.

Biden l-a acuzat pe Putin, fără a-l numi, că este "un tiran care se gândeşte doar la dominaţie"

Joe Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin, fără a-l numi, că este "un tiran care se gândeşte doar la dominaţie". "Această agresiune rusă a provocat pierderi grele, 350.000 de ruşi au fost ucişi sau răniţi, iar un milion de oameni au fugit din Rusia", a spus Biden, în condiţiile în care Moscova evită să dea vreun astfel de bilanţ. "Nu ne vom întoarce privirea de la Ucraina. Dacă ne întoarcem privirea, Ucraina va cădea sub jugul rusesc, iar apoi va cădea şi întreaga Europă", a avertizat Biden.

"Izolaţionismul nu a fost răspunsul acum 80 de ani. Şi încă nu este răspunsul nici astăzi", a punctat el. La începutul alocuţiunii sale, preşedintele american a adus un omagiu soldaţilor şi veteranilor americani: "Hitler şi cei de lângă el au crezut că democraţia este slabă şi că viitorul este al dictaturilor", a spus el. "Aici, pe ţărmurile Normandiei, avea să se decidă bătălia dintre libertate şi tiranie", a continuat Biden. El s-a adresat apoi veteranilor americani prezenţi la ceremonie: "În numele poporului american, vă mulţumesc fiecăruia dintre voi".

"Aproape 160.000 de soldaţi au sosit pe calea aerului. Mulţi nu s-au mai întors", a amintit Biden. "Am dovedit că libertatea este mai puternică decât tirania. Am dovedit că idealurile democraţiilor noastre sunt mai puternice decât o combinaţie a armatelor tiraniei. Am dovedit unitatea de nezdruncinat a aliaţilor", a adăugat el, în timp ce în spatele său, în audienţă, se afla şi şeful Pentagonului, Lloyd Austin.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte Macron, au sosit joi la Cimitirul american din Colleville-sur-Mer. Lor li s-au alăturat preşedintele american Joe Biden şi soţia sa Jill, iar cele două cupluri au venit împreună la ceremonie, încadraţi de drapelele franceze şi americane.

