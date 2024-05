Oraşele în care copiii nu mai au voie să iasă singuri din casă după ora 23. Dacă vor fi prinşi, părinţii vor fi amendaţi cu 150 €

Vezi și

Dacă vor fi prinşi de poliţişti, părinţii vor avea de plătit o amendă de 150 de euro. Pe cât de halucinantă pare regula, oficialii insistă că scopul ei este să reducă infracţionalitatea în rândul minorilor. Potrivit primarului din Nisa, în ultima perioadă, din 1.000 de persoane arestate, mai bine de jumătate aveau sub 18 ani.

Nu numai la Nisa a apărut o astfel de interdicţie. Primarul din Pennes-Mirabeau, aproape de Marsilia (Bouches-du-Rhône), a anunțat că copiii sub 13 ani vor putea ieşi pe străzi, în intervalul 23:00 - 06:00, începând din 25 aprilie, doar supravegheaţi de adulţi.

"Interdicţia aplicată celor mai tineri cetățeni este o modalitate de a preveni comportamentul antisocial, încurajând în același timp părinții să-și asume responsabilitatea pentru ei", a scris Michel Amiel, primarul din Pennes-Mirabeau, pe Facebook. "Este vorba într-adevăr despre protejarea tinerilor de ei înșiși."

Potrivit legii franceze, copiii sub 13 ani sunt scutiți de răspundere penală pentru acțiunile lor. Sub această vârstă, legea consideră că un minor nu are capacitatea de a înțelege consecințele acțiunilor sale și nu poate fi găsit vinovat de o infracțiune, scrie The Connexion.

Ce orașe au impus noul regulament

Nisa: Copiii sub 13 ani nu mai au voie să iasă singuri din casă, între orele 23:00 și 06:00. Noua lege a intrat în vigoare pe 1 mai şi se va aplica până în luna septembrie.

"Am implementat pentru prima dată această măsură în 2009", a declarat primarul Christian Estrosi, pentru BFMTV, "dar am suspendat-o în timpul Covidului. Aceasta este o reluare a măsurii anterioare".

Béziers (Hérault): Interdicție pentru copiii sub 13 ani de a ieși singuri în centrul orașului și în cartierele Iranget Grangette și Devèze între orele 23:00 și 06:00. Măsura a intrat în vigoare pe 22 aprilie și se încheie pe 30 septembrie.

Măsura speră să reducă "numărul tot mai mare de tineri sub vârsta legală, care umblă pe străzi în timpul nopții", care, potrivit primarului Robert Ménard, contribuie la "creșterea violenței urbane".

