Panică și scăderi pe burse pentru a treia zi la rând. Prețul petrolului american, sub 60 de dolari barilul. "Lansăm un război nuclear economic asupra lumii"

Bursele din Asia s-au prăbuşit luni, iar Wall Street se îndreaptă spre o nouă zi neagră, pieţele financiare resimţind ofensiva vamală a lui Donald Trump şi represaliile Chinei, relatează Reuters . Petrolul american WTI a înregistrat o scădere importantă, ajungând sub 60 de dolari pe baril, acesta fiind cel mai redus nivel înregistrat din aprilie 2021. Între timp, reacţiile curg în valuri, miliardarul Bill Ackman vorbind despre un "război nuclear economic".

Închiderea principalelor burse din Asia confirmă o zi de luni neagră pentru pieţele financiare. Bursa din Tokyo a încheiat ziua în scădere cu 7,82%, în timp ce Seulul a scăzut cu 5,6%. Bursa din Sydney a încheiat şedinţa de luni cu o pierdere de 4,23%. Indicele emblematic australian S&P/ASX 200 a atins 7.343,30 puncte, cel mai scăzut nivel de la sfârşitul anului 2023.

Bursele din Asia s-au prăbuşit

Preşedintele american Donald Trump a avertizat guvernele străine că vor trebui să plătească "o mulţime de bani" pentru a obţine ridicarea tarifelor mari, caracterizând taxele drept "medicamente" şi declanşând luni un nou carnaj pe pieţele financiare globale.

Acţiunile asiatice au plonjat pe toată linia, iar contractele futures pe piaţa bursieră din SUA s-au tranzacţionat în scădere puternică, investitorii temându-se că tarifele lui Trump ar putea duce la creşterea preţurilor, scăderea cererii şi, eventual, la o recesiune globală.

Cotațiile petrolului Brent, în scădere

Prețul țițeiului Brent, de referință în Europa, a scăzut luni cu peste 3%, coborând sub 64 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul american WTI a înregistrat o scădere similară, ajungând sub 60 de dolari pe baril — cel mai redus nivel din aprilie 2021.

Întors la Washington după un weekend la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida, preşedintele a fost întrebat despre prăbuşirea pieţelor financiare de când a anunţat miercuri taxe vamale de cel puţin 10% la toate importurile americane.

Trump: "Nu vreau nicio cădere pe piaţă"

El a asigurat că ţara sa este "mult mai puternică" de la anunţul acestor măsuri şi a subliniat că scăderea pieţelor nu a fost o dorinţă deliberată din partea sa. "Dar vreau să rezolvăm deficitul pe care îl avem cu China, cu Uniunea Europeană şi cu alte ţări", a motivat Trump.

"Nu vreau nicio cădere (pe nicio piaţă). Dar uneori trebuie să iei un tratament pentru a te vindeca", a spus el, referindu-se la dependenţa economiei americane de importuri. "Singura modalitate de a rezolva această problemă sunt tarifele", a adăugat liderul de la Casa Albă. Trump a asigurat că a vorbit în weekend "cu mulţi europeni, asiatici, din întreaga lume. Toţi sunt disperaţi să ajungă la un acord".

Întrebat despre posibilitatea de a negocia o zonă fără taxe vamale cu Europa, aşa cum a sugerat consilierul său Elon Musk, Donald Trump a repetat că, în opinia sa, "Europa a făcut avere pe spatele nostru şi ne-a tratat foarte rău". "Ei vin la masa (negocierilor). Vor să discute, dar nu va fi nicio discuţie până când nu ne vor da mulţi bani anual", a insistat el.

Avalanşa de tarife vamale anunţată de Trump săptămâna trecută a fost întâmpinată cu o condamnare fermă din partea altor lideri şi a declanşat taxe de retorsiune din partea Chinei, a doua economie a lumii.

Avertismentul lui Bill Ackman

Miliardarul Bill Ackman, un manager de fonduri care a sprijinit candidatura lui Trump la preşedinţie, a cerut ca tarifele să fie suspendate pentru a evita un "război nuclear economic".

"Preşedintele are posibilitatea de a solicita o pauză de 90 de zile", pentru a rezolva problemele comerciale prin negociere, a declarat Ackman într-o postare pe X. "Dacă, pe de altă parte, lansăm un război nuclear economic asupra fiecărei ţări din lume, investiţiile în afaceri se vor opri, consumatorii îşi vor închide portofelele şi cardurile din buzunar şi ne vom deteriora grav reputaţia faţă de restul lumii, ceea ce va necesita ani şi potenţial decenii pentru a ne reabilita", a avertizat miliardarul.

Tactică de negociere sau regim permanent?

Investitorii şi liderii politici s-au străduit să-şi dea seama dacă tarifele lui Trump fac parte dintr-un nou regim permanent sau reprezintă o tactică de negociere pentru a obţine concesii din partea altor ţări.

În talk-show-urile de duminică dimineaţa, principalii consilieri economici ai lui Trump au încercat să prezinte tarifele drept o repoziţionare inteligentă a SUA în ordinea comercială globală.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că mai mult de 50 de ţări au început negocierile cu SUA de la anunţul de miercurea trecută. Secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, a declarat că tarifele vor rămâne în vigoare "pentru zile şi săptămâni".

Japonia, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Washingtonului în Asia, se numără printre ţările care speră să ajungă la o înţelegere, dar liderul său Shigeru Ishiba a avertizat luni că rezultatele "nu vor veni peste noapte". Cu toate acestea, investitorii nu stau pe gânduri.

Prăbuşire pe burse în toată lumea

În timp ce Ishiba vorbea în parlament, indicele Nikkei din Tokyo s-a prăbuşit la minimul ultimului an şi jumătate, condus de băncile din ţară - unii dintre cei mai mari creditori din lume după active - care au pierdut aproape un sfert din valoarea lor de piaţă în ultimele trei zile de tranzacţionare.

Evoluţia pieţei în general observată luni - care a fost marcată şi de scăderea preţurilor petrolului la nivel mondial - vine în contextul în care investitorii au pariat că riscul tot mai mare de recesiune ar putea determina reducerea ratelor dobânzilor din SUA încă din luna mai.

Consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, a încercat să atenueze îngrijorările că tarifele ar face parte dintr-o strategie de presiune asupra Rezervei Federale a SUA pentru a reduce ratele dobânzilor, afirmând că nu va exista nicio "constrângere politică" asupra băncii centrale.

Estimările economiştilor de pe Wall Street

Economiştii JPMorgan estimează în prezent că tarifele vor duce la scăderea produsului intern brut (PIB) al SUA cu 0,3% pe tot anul, faţă de o estimare anterioară de creştere de 1,3%. Goldman Sachs a declarat că tarifele ar putea reduce creşterea PIB-ului în China cu cel puţin 0,7% puncte procentuale în acest an şi ar putea accelera relaxarea fiscală.

Cele două bănci de pe Wall Street consideră acum că riscul unei recesiuni globale este de 60% şi, respectiv, 45%.

Această incertitudine a întunecat perspectivele factorilor de decizie politică la nivel mondial. Reserve Bank of New Zealand, prima mare bancă centrală care se reuneşte de la bomba tarifară a lui Trump, urmează să reducă marţi ratele, în ceea ce economiştii spun că ar putea fi prima măsură de acest fel din mai multe în acest an.

Negocieri pentru taxe

Sâmbătă, agenţii vamali americani au început să perceapă tariful unilateral de 10 % impus de Trump pentru toate importurile din numeroase ţări. Ratele tarifare "reciproce" mai mari, cuprinse între 11% şi 50% pentru fiecare ţară în parte, urmează să intre în vigoare miercuri la ora 12:01 EDT (7:01, ora României). Alte guverne au semnalat deja disponibilitatea de a se angaja în negocieri cu SUA pentru a evita taxele.

Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a oferit duminică tarife zero ca bază pentru discuţiile cu SUA, promiţând să elimine barierele comerciale şi afirmând că societăţile taiwaneze îşi vor creşte investiţiile în SUA.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va solicita o scutire de la tariful de 17% pentru mărfurile ţării în timpul unei întâlniri planificate cu Trump luni la Casa Albă.

Un oficial guvernamental indian a declarat pentru Reuters că ţara nu intenţionează să ia măsuri de retorsiune împotriva tarifului de 26% şi a declarat că sunt în curs discuţii cu SUA cu privire la un posibil acord.

Liderul vietnamez To Lam a convenit vineri, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Trump, să discute despre un acord de eliminare a tarifelor după ce centrul de producţie din Asia de Sud-Est a fost lovit cu unele dintre cele mai mari taxe la nivel global. Trump a numit discuţia "foarte productivă".

