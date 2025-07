Poveştile supravieţuitorilor din Texas: Au urcat pe acoperiş sau au trecut prin furtună cu caiacul

În Hunt, Texas, unde se află cele mai afectate case, sunt și cele mai revelatoare povești despre supraviețuire. „Această zonă ne-a fost foarte dragă familiilor noastre de mult timp. Mătușa și unchiul nostru erau în această unitate”, a povestit David Fry, care se afla în vacanță cu 33 de membri ai familiei la River Inn Resort, pentru KPRC 2, citat de click2houston.com.

Poveştile supravieţuitorilor din inundaţiile din Texas

Pentru familie ar putea fi ultima dată când petrece o săptămână la River Inn Resort. Timpul pare să se fi oprit în loc aici. Șorturile de baie sunt încă atârnate de un cârlig în fața unei camere, un set de piese de domino aşteaptă următorul joc, iar un film este găsit lângă niște cutii poștale de pe marginea singurului drum de intrare și ieșire din oraș.

Întreaga nebunie a început vineri dimineaţa când râul Guadalupe s-a ridicat la peste 7,6 metri în aproximativ 45 de minute. „Atunci am început să batem la uși, încercând doar să anunțăm cât mai mulți oameni, să-i scoatem afară și să-i împingem pe stradă”, a spus Fry. „Câteva vehicule fuseseră deja pierdute în afara drumului din cauza apelor repezi”.

Familia lui nu a avut de ales decât să se urce pe acoperișul clădirii. S-au ridicat unul pe altul. David și-a salvat familia, alte persoane de la hotel și oameni blocați în casele de peste drum. Toți au supraviețuit.

O altă luptă pentru supravieţuire o are în prim plan pe Diana Smith. În timp ce furtuna se revărsa pe râu, femeia s-a trezit într-o situație incredibil de periculoasă, deoarece apa îi înconjura casa.

„Am țipat. Am sunat la 911. Nu s-a întâmplat nimic. Și am strigat «Doamne, nu știu ce să fac»”, își amintește Smith. „Am deschis ușa din față și apa mi i-a aruncat pe ambii câini în direcții diferite. Am intrat în panică gândindu-mă: «Acum ce naiba o să fac?». M-am rugat când stăteam pe verandă. Ambii mei părinți erau decedați. Și am spus: «Mamă, tată, Doamne, ajutor».”

Ea și cei doi câini ai ei au sărit într-un caiac și au scăpat astfel de inundații. Diana și David se numără printre supraviețuitorii din comitatul Kerr care au găsit o modalitate de a trece prin imposibil.

„Nu știu ce să cred. Cred că sunt încă în stare de șoc”, a mai spus Smith.

